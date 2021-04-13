Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции приблизился к рекордному

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в понедельник снова оказался близок к рекордному показателю, зафиксированному в минувший четверг, и составил 54 562, свидетельствуют данные минздрава республики.

«Сегодня выявлено 54 562 новых случая COVID-19, госпитализирован 2671 больной. Умерли 243 больных, с начала пандемии — 34 182. В тяжелом состоянии находятся 2891 больной», — говорится в сообщении ведомства.



По данным властей, рекордный суточный прирост случаев коронавируса в стране зафиксирован в минувший четверг: 55 941 случай. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 — 55 791 и 52 676.