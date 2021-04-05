Петербургскую школьницу госпитализировали после падения с высоты. Её смартфон хранил «Тетрадь смерти»

Как стало известно «Фонтанке», вечером 5 апреля у одного из домов на Рошпинском шоссе в Петергофе нашли 12-летнюю девочку. Её доставили в ближайшую больницу, где врачи диагностировали перелом позвоночника. По предварительной информации, её госпитализации могло предшествовать падение с высоты.
По данным «Фонтанки», пострадавшая могла интересоваться японским аниме, особенно культовой мангой «Тетрадь смерти». Данные об этом хранил её смартфон.
Ранее к врачам поступила школьница из Пушкинского района Петербурга, которая пыталась уйти из жизни. Решение подростка предварительно связывали с подобной анимацией.
В Петербурге уже несколько месяцев с аниме борются в судебном порядке. Началом послужил иск прокурора Колпинского района, который просил запретить «Тетрадь смерти». Заседание проходило с участием экспертов, которые сделали вывод, что явление японской культуры делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц.
Поводом приговорить аниме стало в том числе сообщение о травмировании ученика в школе Приморского района Петербурга. Последний якобы подражал герою «Тетради смерти».
С момента «крестового похода» на аниме представителям надзорного ведомства пришлось смотреть мультфильмы про тайну сисечного свитка, аналогичные картины со сценами инцеста и педофилии, о проституции и другие.