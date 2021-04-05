FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Петербургскую школьницу госпитализировали после падения с высоты. Её смартфон хранил «Тетрадь смерти»

В Петербурге под окнами дома нашли 12-летнюю девочку, а в её смартфоне — аниме

Полицейские устанавливают обстоятельства, предшествовавшие госпитализации маленькой жительницы Петродворцового района Петербурга. Понять, что с ней произошло, возможно, поможет личный гаджет.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 5 апреля у одного из домов на Рошпинском шоссе в Петергофе нашли 12-летнюю девочку. Её доставили в ближайшую больницу, где врачи диагностировали перелом позвоночника. По предварительной информации, её госпитализации могло предшествовать падение с высоты.

По данным «Фонтанки», пострадавшая могла интересоваться японским аниме, особенно культовой мангой «Тетрадь смерти». Данные об этом хранил её смартфон.

Ранее к врачам поступила школьница из Пушкинского района Петербурга, которая пыталась уйти из жизни. Решение подростка предварительно связывали с подобной анимацией.

В Петербурге уже несколько месяцев с аниме борются в судебном порядке. Началом послужил иск прокурора Колпинского района, который просил запретить «Тетрадь смерти». Заседание проходило с участием экспертов, которые сделали вывод, что явление японской культуры делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц.

Поводом приговорить аниме стало в том числе сообщение о травмировании ученика в школе Приморского района Петербурга. Последний якобы подражал герою «Тетради смерти».

С момента «крестового похода» на аниме представителям надзорного ведомства пришлось смотреть мультфильмы про тайну сисечного свитка, аналогичные картины со сценами инцеста и педофилии, о проституции и другие.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

quqas
срочно запретить высоту, дабы не упадали со снеё.
265089625
Кошмар в том, что реальная жизнь такова, что уже почти никто не боится смерти. Чем образованнее, умнее и любознательнее ребёнок, тем быстрее он понимает, что будущего нет, оно украдено и обменяно на яхты и виллы в Италии и Испании. Дети очень чутко чувствуют ложь и знают, что взрослые обманывают и их и самих себя. Их выбор оказывается предопределённым. Пока мы не вытравим патологическую ложь, лицемерие и ханжество из всех сфер жизни, мы ничего не изменим к лучшему.
АСмуров
>врачи диагностировали перелом позвоночника. По предварительной информации, её госпитализации могло предшествовать падение с высоты.

Не знают где и как сломала позвоночник, а аниме уже обвинили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний