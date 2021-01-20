Педофилы, убийцы-расчленители и психопаты. В Петербурге выясняли, в кого японские мультики превращают российских детей

Фото: Кадр из аниме «Тетрадь смерти»

Два эксперта-психолога, заместитель прокурора и судья на заседании в Колпино 20 января смотрели аниме и читали «Википедию». Жестокость, психопатию и навязанное деструктивное поведение без запинки было решено из рунета удалить. Некоторые ролики впечатлили судью настолько, что разбираться с ними он хочет в компании представителей двух министерств.

Исковые требования районной прокуратуры уложились в четыре заявления. Каждое рассматривалось в отдельном заседании, но с теми же действующими лицами - кроме судьи Дмитрия Никулина это зампрокурора Дмитрий Атаманенко, эксперт из академии постдипломного педагогического образования, кандидат психологических наук Олег Эрлих и профессор Василий Белов из института независимой экспертизы и оценки. Роскомнадзор не пришел, но на каждый иск оставил свой отзыв, предложив суду запретить всё.



На заседании посмотрели отрывки из «Инуяшики», «Тетради смерти», аниме «Токийский гуль», «Эльфийская песня» и «Аки и Сора». На сайтах, которые нашли в прокуратуре, не оказалось возрастной маркировки, у самих мультиков прокатного удостоверения. Не удалось найти и владельцев ресурсов, ныне запрещенные страницы администрируются с территории Украины.

Первые три аниме заслужили порицание в основном из-за жестокости и пропаганды суицидальных настроений среди подростков. Вспомнили и про недавний случай в одной из петербургских школ. Ученик якобы подражал одному из героев аниме, признак - красный галстук, как у главного героя «Тетради смерти». Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На каждый из исков нашлась пачка заявлений от россиян. Обеспокоенные родители со всей страны тоже просили ролики запретить, так как сами видео аморальны, а создают их извращенцы.

В суде знакомились с аниме не только просматривая короткие отрывки, но и цитируя «Википедию». «Инуяшики Итиро — обыкновенный, пожилой офисный клерк и примерный семьянин. <...> Однажды, гуляя в парке, его и другого юношу случайно уничтожает инопланетный корабль, но чтобы не оставлять свои следы, на месте корабль создаёт двух киборгов, обладающих внешностью и памятью убитых. Новый Инуясики постепенно учится управлять своим новым телом и решает спасать жертв нападений и больных людей. Однако другой новоиспечённый киборг — Хиро Сисигами, наоборот начинает ради личного удовольствия убивать людей, сеять хаос, а затем решает уничтожить всё население Японии. Инуясики единственный, кто способен остановить новую угроз», - речетативом произносил судья.



Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Размывает понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения, - приговаривал к запрету «Инуяшики» эксперт Белов. - Такими фильмами зарождается деструктивное начало. А у нас в среднем в России завершают жизнь самоубийством порядка двух тысяч подростков, в том числе из-за таких фильмов. А подростки самое ценное в популяции. В Соединенных Штатах Америки посмотрели, что хорошо воспитанный, образованный человек приносит доход государству миллион долларов. Две тысячи умножаем на миллион. Вот они богатства». После этого эксперт отметил, что в мультике стерты полоролевые отношения, потому что нельзя определить, какого пола киборг.

Содержание «Тетради смерти» тоже пересказали по «Википедии». По сюжету лучший школьник Японии находит эту самую тетрадь, которую на Землю бросил бог смерти, потому что ему стало скучно. Любой, чье имя будет в нее вписано, погибает. Мальчик таким образом избавлялся от преступников, но вскоре и им самим заинтересовалась полиция.



По мнению экспертов, фильм вреден, так как формирует интерес к тематике смерти. Она привлекает детей с нестабильной психикой и засасывает их в «суицидальную воронку». Это аниме оказывает зомбирующее воздействие и даже его название можно воспринимать как «методическое пособие». Второй эксперт на вопрос судьи о том, какой возрастной ценз пригоден для «Тетради смерти», сказал, что он бы запретил его к показу и тем, кто старше 18 лет - мол, психическое развитие молодежи в последнее время замедлилось. «Если мы оградим [от аниме] детей мы сделаем благое дело», - высказался Эрлих.

«Сейчас Россия столкнулась с депопуляцией. Кто у нас приносит потомство в дальнейшем? Это те, кто растет сейчас. Подрастающее поколение это потенциал, главный человеческий потенциал. И мы его лишаемся на этом этапе за счет вот таких фильмов. Мы здесь говорили и о гомосексуализме, и суицид здесь присутствует и формирование агрессии в отношении других лиц. Человек, находясь в обществе и получая образцы нездорового поведения, заражается таким поведением», - вспомнил эксперт Белов про коллегу из Канады Альберта Бандуру и созданную им в конце 60-х годов теорию.



«Дети - это наше будущее, а наше будущее - это наши дети», - поддержал экспертов зампрокурора.

Затем смотрели «Токийский гуль». Это история про студента, который попал в больницу и ему пересадили органы от другого существа, гуля - это что-то вроде зомби-людоеда. Юноша остается человеком только наполовину и борется с желанием есть себе подобных.

«Очень много скрытой психопатологии», - отреагировал эксперт и отметил, что из поклонника такого аниме легко вырастет садист. Историю про гуля запретили быстрей всего.

«Эльфийскую песнь» тоже посмотрели, но зачитывать сюжет с «Википедии» судья целиком не стал - там про диклониусов, младенцев-силпелитов, секретную лабораторию и мстительную главную героиню.

Эксперт Белов к третьему иску, показалось, окончательно вошел во вкус и вспомнил даже про экс-доцента Олега Соколова. «Мы столкнемся с обществом подрастающих убийц и расчленителей. У нас и так много социопатов и понадобится не меньше сил, чтобы скорректировать траекторию их развития. Раньше детям бабушка с дедушкой читали сказки и рассказывали, что хорошо и что плохо. А этот фильм никто не комментирует, зато показано что расчленять и убивать это в принципе допустимо. И у нас уже есть пример, даже доцент университета убил и расчленил, где тормоза максимально сильны. А ребенок - это не доцент», - отметил эксперт.



То ли вдохновленный речью Белова, то ли самим мультиком, судья поинтересовался у прокурора, почему бездействует МВД и почему на это аниме не обращали внимание раньше. Он как бы риторически отметил, что ссылка на «Эльфийскую песнь» без возрастной маркировки в Сети, вероятно, не одна. Вместе с решением об ограничении доступа судья вынес частное определение в адрес госорганов, «которые допускают» распространение подобного контента.

Если все четыре ссылки с вышеупомянутыми мультиками судья запретил, то просмотр «Аки и Соро» вызвал нервный хохоток, а за ним и требования явиться в суд представителей МВД и Минкультуры, чтобы они «как-то отреагировали». В этом аниме главные герои родственники, но между ними показаны отношения, которые, полагает Никулин, можно приравнять к распространению порнографии - соответствующая 242 статья Уголовного кодекса прозвучала не раз. На этом же перенесенном заседании будет дана оценка песне Моргенштерна «Я съел деда».

Эксперты, прежде чем заседание перенесли на февраль, все же успели высказаться. В мультике «Аки и Соро» нашли скрытую пропаганду нарушения норм репродуктивного поведения. «Педофилы родом оттуда», - кивнул на экран профессор Белов.



Несколько ссылок из сети уже исчезли, а вместе с ними и запись заседания, которая была размещена на YouTube. Владелец авторских прав на «Токийский гуль» счел частичную демонстрацию своего аниме в Колпино пиратством.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

