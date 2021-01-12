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Госпитализация шестиклассника на Савушкина попала на видео. Его падение связывают с аниме

Стали известны подробности случившегося в школе № 640 Приморского района Петербурга, где 12 января из окна упал ученик шестого класса.

Как сообщили собеседники «Фонтанки», пострадавший шестиклассник своими действиями якобы подражал герою аниме. Этим объясняют его красный галстук. Судя по видео с камеры наблюдения у школы на Савушкина, видимых травм у ребёнка нет. Однако медики скорой предварительно оценили его состояние как тяжёлое.

«Фонтанка.ру»

12-летнего шестиклассника нашли под окнами школы № 640 на улице Савушкина во время перемены. В администрации Приморского района уточнили, что успехи в учёбе у него средние. В случившемся разбираются правоохранительные органы и прокуратура.

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Комментарии (7)

264548321
Конечно же во всем виновато аниме. А еще США и рептилоиды. Предлагаю запретить Преступление и Наказание. А то мало ли дети начнут топорами старушек рубить.
Mr_Pu
"Тетрадь смерти"
sakorol
А что такое аниме с красным галстуком?
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