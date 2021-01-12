Семью мальчика, выпавшего из окна петербургской школы, знают как благополучную. Прокуратура начала проверку

Семья выпавшего из окна 640-й школы ученика в поле внимания социальных служб не попадала и характеризуется как благополучная. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга 12 января.



Шестиклассника в образовательном учреждении характеризуют как ученика со средней успеваемостью. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.



Шестиклассник выпал из окна на четвёртом этаже в 640-й школе на улице Савушкина. 12-летнего мальчика в тяжёлом состоянии увезли в больницу.