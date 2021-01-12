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Семью мальчика, выпавшего из окна петербургской школы, знают как благополучную. Прокуратура начала проверку

Семья выпавшего из окна 640-й школы ученика в поле внимания социальных служб не попадала и характеризуется как благополучная. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга 12 января.

Шестиклассника в образовательном учреждении характеризуют как ученика со средней успеваемостью. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Шестиклассник выпал из окна на четвёртом этаже в 640-й школе на улице Савушкина. 12-летнего мальчика в тяжёлом состоянии увезли в больницу.

В октябре 2020 года 14-летнего школьника нашли под окнами гимназии №67 в Петроградском районе. Подростка госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, через полтора месяца он скончался в больнице. Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства, под уголовное преследование по статье о халатности попала классный руководитель погибшего. Дело учителя прекращено. «Фонтанка» подробно рассказывала об атмосфере в учреждении.

© Фонтанка.Ру

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