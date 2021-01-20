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YouTube заблокировал видео с заседания суда в Колпино, где запретили аниме. Пожаловались создатели мультфильмов

Один из роликов на странице российского судебного портала в YouTube заблокирован вечером 20 января после жалобы правообладателя. На видео судья в компании зампрокурора и двух экспертов смотрели и запрещали японские мультфильмы.

Судя по уведомлению, ролик заблокирован по требованию издателя видеоигр и аниме. «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю Marvelous Inc. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав», — предупреждает сервис. Компания производит мультфильм «Токийский гуль». В настоящее время запись со страницы судебного портала удалена.

«Заблокировано? Замечательно! И с пиратством поборолись», — прокомментировали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, которая организовала трансляцию.

Фото: скриншот сервиса Youtube.com

В ролике можно было посмотреть, как проходило заседание по иску прокуратуры Колпинского района Петербурга. Надзор требовал ограничить доступ к нескольким страницам, на которых показывали аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Инуяшики». «Токийский гуль» удостоился звания мультфильма, который делает из российских детей садистов.

Суд согласился запретить четыре страницы, вопрос по еще нескольким роликам отложен до февраля — судья предложил позвать на заседание представителей МВД и министерства культуры.

Три из четырех запрещенных ссылок сейчас недоступны, на двух сайтах указано, что виной тому правообладатель. Сайты администрируются с территории Украины, найти владельцев прокуратуре не удалось.

Фото: скриншот сервиса Youtube.com

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Комментарии (4)

Alex000
В стране живого места нет, всё сыпется. Перспектив никаких, зарплата в $500 максимум для половины подростков - медианная зарплата по стране косвенно, через МРОТ, озвучена, ещё сплошной лоялизм вместо профессионализма во всём - в обучении, во всей деловой сфере и т.п. А виноваты мульты.
asgard
А сами муоьты с ютюба уберут во исполнения решения Колпинского суда?
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