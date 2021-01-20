Суд в Петербурге запретил школьникам смотреть страницы с аниме «Тетрадь смерти». Из-за него дети попадают в «суицидальную воронку»

По иску прокурора Колпинского района Петербурга суд признал запрещенными к распространению две страницы с аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Под удаление попали две страницы.



Заседание в Колпинском районном суде 20 января усилиями объединенной пресс-службы транслируется онлайн. Прокуратура требовала ограничить доступ к двум страницам на сайтах, где нет возрастной маркировки. Выступили два эксперта и представитель прокуратуры, в зале посмотрели отрывки аниме, зачитали их описание с «Википедии». Оба ролика, как сочли эксперты, делают подростков агрессивными, засасывают в «суицидальную воронку» и фактически лишают страну будущего. Эксперт привел статистику, согласно которой в России за последний год покончили с собой 2 тысячи подростков. Далее он сослался на данные из США, по которым каждый здоровый член общества приносит в казну до миллиона долларов. Коснулись не только денежного эквивалента человеческой жизни. Запретить «Инуяшики» стоит и потому, что там есть сцены склонения к однополым сексуальным отношениям.