Суд в Петербурге запретил школьникам смотреть страницы с аниме «Тетрадь смерти». Из-за него дети попадают в «суицидальную воронку»

По иску прокурора Колпинского района Петербурга суд признал запрещенными к распространению две страницы с аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Под удаление попали две страницы.
Заседание в Колпинском районном суде 20 января усилиями объединенной пресс-службы транслируется онлайн. Прокуратура требовала ограничить доступ к двум страницам на сайтах, где нет возрастной маркировки. Выступили два эксперта и представитель прокуратуры, в зале посмотрели отрывки аниме, зачитали их описание с «Википедии». Оба ролика, как сочли эксперты, делают подростков агрессивными, засасывают в «суицидальную воронку» и фактически лишают страну будущего. Эксперт привел статистику, согласно которой в России за последний год покончили с собой 2 тысячи подростков. Далее он сослался на данные из США, по которым каждый здоровый член общества приносит в казну до миллиона долларов. Коснулись не только денежного эквивалента человеческой жизни. Запретить «Инуяшики» стоит и потому, что там есть сцены склонения к однополым сексуальным отношениям.
«Тетрадь смерти», по мнению экспертов, провинилась начиная с названия. «Слово — это значимый стимул, это то, что отличает нас от животных. Название формирует интерес к тематике смерти, который возникает у людей с ослабленной психикой», — считает эксперт.
Представитель прокуратуры поддержал требование о признании страниц с роликами запрещенными фразой: «Дети — это наше будущее, а наше будущее — это наши дети». Судья согласился, доступ к двум страницам должен быть ограничен немедленно.
Прокуратура подала несколько исков, запретить просят и страницу с песнями Моргенштерна. Рассмотрение продолжается.