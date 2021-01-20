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Суд в Петербурге запретил школьникам смотреть страницы с аниме «Тетрадь смерти». Из-за него дети попадают в «суицидальную воронку»

По иску прокурора Колпинского района Петербурга суд признал запрещенными к распространению две страницы с аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Под удаление попали две страницы.

Заседание в Колпинском районном суде 20 января усилиями объединенной пресс-службы транслируется онлайн. Прокуратура требовала ограничить доступ к двум страницам на сайтах, где нет возрастной маркировки. Выступили два эксперта и представитель прокуратуры, в зале посмотрели отрывки аниме, зачитали их описание с «Википедии». Оба ролика, как сочли эксперты, делают подростков агрессивными, засасывают в «суицидальную воронку» и фактически лишают страну будущего. Эксперт привел статистику, согласно которой в России за последний год покончили с собой 2 тысячи подростков. Далее он сослался на данные из США, по которым каждый здоровый член общества приносит в казну до миллиона долларов. Коснулись не только денежного эквивалента человеческой жизни. Запретить «Инуяшики» стоит и потому, что там есть сцены склонения к однополым сексуальным отношениям.

«Тетрадь смерти», по мнению экспертов, провинилась начиная с названия. «Слово — это значимый стимул, это то, что отличает нас от животных. Название формирует интерес к тематике смерти, который возникает у людей с ослабленной психикой», — считает эксперт.

Представитель прокуратуры поддержал требование о признании страниц с роликами запрещенными фразой: «Дети — это наше будущее, а наше будущее — это наши дети». Судья согласился, доступ к двум страницам должен быть ограничен немедленно.

Прокуратура подала несколько исков, запретить просят и страницу с песнями Моргенштерна. Рассмотрение продолжается.

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Комментарии (8)

peter_irich
Я смотрел "Тетрадь смерти" целиком, осталось сожаление о потерянном времени. Также последняя треть мне показалась слабее первых двух.

Пётр.
265037101
специально пиарят? Инуяшики не смотрела, уже точно гляну
Чёрт Опасный
"«Тетрадь смерти», по мнению экспертов, провинилась начиная с названия. «Слово — это значимый стимул, это то, что отличает нас от животных. Название формирует интерес к тематике смерти, который возникает у людей с ослабленной психикой», — считает эксперт. "

Репортаж с петлёй на шее тоже эксперт запретит?)
Особенно понравился запрет чего-либо ради людей с ослабленной психикой.
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