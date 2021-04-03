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В Пушкине 13-летняя пыталась уйти из жизни. Полицейские интересуются её пристрастиями к аниме

Школьница едва не умерла в Пушкине

Врачи спасают жизнь школьницы из Пушкинского района Петербурга, которая едва не умерла в собственной квартире. Её в последний момент нашли родные.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о пострадавшей девочке на Широкой улице в Пушкине поступило в экстренные службы немногим позже полуночи 3 апреля. Экстренная помощь требовалась 13-летней племяннице звонившей.

Девочку на грани смерти обнаружила бабушка. Её успели откачать, после проведения сердечно-лёгочной реанимации пострадавшую госпитализировали в детскую городскую больницу имени Филатова с асфиксией в состоянии клинической смерти.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. На изучение изъяли телефоны и два листа с записями. Не обошли вниманием и увлечение аниме. По предварительным данным, решение подростка связывают с ним.

Тринадцатилетняя жительница Пушкина учится в седьмом классе одной из школ города. Живёт с мамой, которая является индивидуальным предпринимателем, и бабушкой.

Борьба с аниме началась с иска прокурора Колпинского района, который просил запретить культовую «Тетрадь смерти», а затем распространилась на весь Петербург. Судебное заседание проходило с участием экспертов, которые сделали вывод, что это явление японской культуры делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц.

Поводом приговорить аниме стало, в том числе, сообщение о травмировании ученика в школе Приморского района Петербурга. Последний якобы подражал герою «Тетради смерти».

С момента «крестового похода» на аниме представителям надзорного ведомства пришлось смотреть ленты про тайну сисечного свитка, аналогичные картины со сценами инцеста и педофилии, о проституции и другие.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

Alexander_5e4cfced16b74
а то, что девочка росла в однополой семье - это не настораживает?
DumbDoctor
По статистике почти более 90% людей, совершающих суицид в России, регулярно ели огурцы. Лучше бы ими иинтересовались.
Хорошо что ей не удалось задуманное и-здоровья.
Владислав М
Аниме виновато. Лицорука. Глупее ничего не придумали! Таких "экспертов" надо гнать мокрыми тряпками с должностей.
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