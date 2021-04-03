В Пушкине 13-летняя пыталась уйти из жизни. Полицейские интересуются её пристрастиями к аниме

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о пострадавшей девочке на Широкой улице в Пушкине поступило в экстренные службы немногим позже полуночи 3 апреля. Экстренная помощь требовалась 13-летней племяннице звонившей.



Девочку на грани смерти обнаружила бабушка. Её успели откачать, после проведения сердечно-лёгочной реанимации пострадавшую госпитализировали в детскую городскую больницу имени Филатова с асфиксией в состоянии клинической смерти.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. На изучение изъяли телефоны и два листа с записями. Не обошли вниманием и увлечение аниме. По предварительным данным, решение подростка связывают с ним.