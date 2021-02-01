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Борьба с аниме в Колпино распространилась на весь город. Суды ограничивают доступ к мультикам ещё до рассмотрения дел

Доступ к аниме и тематическим картинкам по пятнадцати ссылкам велел закрыть суд в Петербурге в качестве предварительной защиты. Прокуратура продолжает писать иски о вреде японских мультиков.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 1 февраля, несколько судов вынесли определения о применении мер предварительной защиты. Произошло это после того, как районные прокуроры обратились с исками о признании запрещенной информацией нескольких мультиков. В списке, например, «Межвидовые рецензенты», «Класс убийц», «Князь тьмы» и «Клинок Маню: Тайна сисечного свитка».

По запрещенным ссылкам видно, что к мультикам прописано возрастное ограничение. На одном из сайтов использована американская классификация ограничений, но и она предусматривает, что ролики с интимными сценами для детей не предназначены.

Борьба с аниме началась с иска прокурора Колпинского района, он просил запретить в том числе культовую «Тетрадь смерти». На заседание позвали экспертов, которые сделали вывод, что аниме делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц. Три из четырёх исков устояли, последний будет рассмотрен позднее — судья пожелал смотреть аниме в компании представителей МВД и Минкультуры.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

kusto
Если власть начинает бороться с мультиками - ей явно недолго осталось. Даже обидно, что наши налоги идут на такую херню.
Cashmare
Правильнее было бы написать так: "На заседание позвали экспертов: педофилов, психопатов и самоубийц", тогда это бы всё объяснило
Владислав М
А ничего, что цензура запрещена Конституцией России? Или власти уже наплевать?
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