Борьба с аниме в Колпино распространилась на весь город. Суды ограничивают доступ к мультикам ещё до рассмотрения дел

Доступ к аниме и тематическим картинкам по пятнадцати ссылкам велел закрыть суд в Петербурге в качестве предварительной защиты. Прокуратура продолжает писать иски о вреде японских мультиков.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 1 февраля, несколько судов вынесли определения о применении мер предварительной защиты. Произошло это после того, как районные прокуроры обратились с исками о признании запрещенной информацией нескольких мультиков. В списке, например, «Межвидовые рецензенты», «Класс убийц», «Князь тьмы» и «Клинок Маню: Тайна сисечного свитка».