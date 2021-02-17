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Петербургский суд запретил ссылку на «Аки и Сора» — аниме со сценами инцеста

Колпинский районный суд продолжает запрещать аниме, точнее — ссылки на мультипликационные картины на определённых ресурсах. На сей раз под удар попало аниме «Аки и Сора», о чём сообщает 17 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Запрещённой стала страница на сайте AnimeTeatr, на котором мультфильм доступен в русскоязычной озвучке. Причины блокировки «Аки и Сора» пресс-служба не уточняет, но, скорее всего, прокурор обратил внимание на сцены инцеста и педофилии. В мультфильме рассказана история двух сестёр и брата, которые остались без родителей.

Ранее петербургские суды запретили ссылки на восемь аниме из-за содержащейся в них «информации, причиняющей вред здоровью несовершеннолетних». В числе запрещенных «Токийский гуль», «Тетрадь смерти», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Эльфийская песнь» и «Инуяшики».

Рассмотрение иска о запрете аниме «Токийский террор» и песни Моргенштерна «Я съел деда» Колпинский суд отложил. Следующие заседания не будут транслироваться из-за сломанной камеры.

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Комментарии (3)

Igor Apuhtin
Вот в жизни бы не посмотрел анимэ - и это было первое в моей жизни. Последнее тож. Плоско, неинтересно, паршивая видеографика, скучнейшие голоса. Как посмотрел? Да просто. TOR, которому этот суд по левую руку. Интересно, петербургскому суду за раскрутку анимэ платят?
Gr3m
Если кто-то и не знал об этих аниме, то фонтанка постаралась и разрекламировала их. Торрент-трекеры для фанатов Аниме всегда открыты!...
Не видел на фонтанке списка аниме рекомендуемых к просмотру.
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