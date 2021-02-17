Петербургский суд запретил ссылку на «Аки и Сора» — аниме со сценами инцеста

Колпинский районный суд продолжает запрещать аниме, точнее — ссылки на мультипликационные картины на определённых ресурсах. На сей раз под удар попало аниме «Аки и Сора», о чём сообщает 17 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Запрещённой стала страница на сайте AnimeTeatr, на котором мультфильм доступен в русскоязычной озвучке. Причины блокировки «Аки и Сора» пресс-служба не уточняет, но, скорее всего, прокурор обратил внимание на сцены инцеста и педофилии. В мультфильме рассказана история двух сестёр и брата, которые остались без родителей.