Петербургский суд запретил ссылку на «Аки и Сора» — аниме со сценами инцеста

Колпинский районный суд продолжает запрещать аниме, точнее — ссылки на мультипликационные картины на определённых ресурсах. На сей раз под удар попало аниме «Аки и Сора», о чём сообщает 17 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Запрещённой стала страница на сайте AnimeTeatr, на котором мультфильм доступен в русскоязычной озвучке. Причины блокировки «Аки и Сора» пресс-служба не уточняет, но, скорее всего, прокурор обратил внимание на сцены инцеста и педофилии. В мультфильме рассказана история двух сестёр и брата, которые остались без родителей.
Ранее петербургские суды запретили ссылки на восемь аниме из-за содержащейся в них «информации, причиняющей вред здоровью несовершеннолетних». В числе запрещенных «Токийский гуль», «Тетрадь смерти», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Эльфийская песнь» и «Инуяшики».
Рассмотрение иска о запрете аниме «Токийский террор» и песни Моргенштерна «Я съел деда» Колпинский суд отложил. Следующие заседания не будут транслироваться из-за сломанной камеры.