В Петербурге продолжается крестовый поход против аниме. Прокурору пришлось смотреть про тайну сисечного свитка

По иску прокуратуры Петербурга Василеостровский райсуд постановил закрыть доступ ещё на четыре страницы с японской анимацией. Под запрет попал, в том числе, сериал, который предлагают к просмотру детям от 13 лет.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 17 февраля запрещенной к распространению признали информацию по четырём ссылкам, которые ведут на сайт YummyAnime.com. По ним находятся все серии аниме «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню». Возрастные ограничения указаны в соответствии с системой рейтингов Американской киноассоциации.

