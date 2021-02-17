В Петербурге продолжается крестовый поход против аниме. Прокурору пришлось смотреть про тайну сисечного свитка

По иску прокуратуры Петербурга Василеостровский райсуд постановил закрыть доступ ещё на четыре страницы с японской анимацией. Под запрет попал, в том числе, сериал, который предлагают к просмотру детям от 13 лет.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 17 февраля запрещенной к распространению признали информацию по четырём ссылкам, которые ведут на сайт YummyAnime.com. По ним находятся все серии аниме «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню». Возрастные ограничения указаны в соответствии с системой рейтингов Американской киноассоциации.
Так, «Князь тьмы и герой» (демоны, больше политики, чем романтики) не желателен детям до 13 лет. «Клинок Маню: тайна сисечного свитка» (действие разворачивается в параллельном мире, где размер женской груди определяет всё) имеет пометку R+ (частичная нагота) и ориентирован на тех, кто старше 17 лет.
Борьба с аниме началась с иска прокурора Колпинского района и распространилась на город.
В первом иске прокурор просил запретить, например, культовую «Тетрадь смерти». На заседание позвали экспертов, которые сделали вывод, что аниме делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц. Поводом присмотреться к творчеству японской культуры стало, в том числе, сообщение о травмировании ученика в школе Приморского района Петербурга. Он якобы подражал герою «Тетради смерти».