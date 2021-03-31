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Смерть пятилетнего мальчика в петербургской квартире стала уголовным делом об убийстве

Обнаружение тела малыша в Приморском районе Петербурга обернулось уголовным делом

После обнаружения тела пятилетнего мальчика в квартире Приморского района возбуждено уголовное дело. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как рассказали изданию в ведомстве, оно возбуждено по 105 статье УК РФ (убийство).

«Из материалов уголовного дела следует, что 31 марта 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Приморском проспекте, было обнаружено тело 5-летнего мальчика с явными признаками насильственной смерти, а именно ожоговой травмой с повреждением тканей головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей», — уточняется в сообщении, размещённом на официальном сайте городского ведомства.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК по Петербургу.

По предварительным данным «Фонтанки», мать погибшего ребёнка занималась бизнесом, но в последнее время якобы отошла от дел из-за депрессии. В её личной жизни также могли быть сложности. По некоторой информации, от неё недавно ушёл муж, который работает врачом и живёт в Москве.

Информация о гибели ребёнка поступила в полицию днём 31 марта. По предварительным данным, пятилетнего мальчика нашли без одежды, но завёрнутым в одеяло, на балконе квартиры. Мать погибшего с признаками нервного срыва отправили в психиатрическую больницу. Источник, близкий к следствию, рассказал «Фонтанке», что она могла предоставить родственникам две версии описанных событий и якобы была не в себе.

© Фонтанка.Ру

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