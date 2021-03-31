Смерть пятилетнего мальчика в петербургской квартире стала уголовным делом об убийстве

Как рассказали изданию в ведомстве, оно возбуждено по 105 статье УК РФ (убийство).
«Из материалов уголовного дела следует, что 31 марта 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Приморском проспекте, было обнаружено тело 5-летнего мальчика с явными признаками насильственной смерти, а именно ожоговой травмой с повреждением тканей головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей», — уточняется в сообщении, размещённом на официальном сайте городского ведомства.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК по Петербургу.
По предварительным данным «Фонтанки», мать погибшего ребёнка занималась бизнесом, но в последнее время якобы отошла от дел из-за депрессии. В её личной жизни также могли быть сложности. По некоторой информации, от неё недавно ушёл муж, который работает врачом и живёт в Москве.
Информация о гибели ребёнка поступила в полицию днём 31 марта. По предварительным данным, пятилетнего мальчика нашли без одежды, но завёрнутым в одеяло, на балконе квартиры. Мать погибшего с признаками нервного срыва отправили в психиатрическую больницу. Источник, близкий к следствию, рассказал «Фонтанке», что она могла предоставить родственникам две версии описанных событий и якобы была не в себе.