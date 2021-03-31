Смерть пятилетнего мальчика в петербургской квартире стала уголовным делом об убийстве

Как рассказали изданию в ведомстве, оно возбуждено по 105 статье УК РФ (убийство).



«Из материалов уголовного дела следует, что 31 марта 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Приморском проспекте, было обнаружено тело 5-летнего мальчика с явными признаками насильственной смерти, а именно ожоговой травмой с повреждением тканей головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей», — уточняется в сообщении, размещённом на официальном сайте городского ведомства.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК по Петербургу.