Мать малыша, найденного мёртвым в петербургской квартире, отправили в психиатрическую больницу

По предварительной информации, к подобному решению пришлось прибегнуть из-за того, что на фоне случившегося у женщины произошёл нервный срыв.



«Фонтанке» также известно, что тело малыша было завёрнуто в полотенце.

«В настоящее время осматривается место происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребёнка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — официально сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу. В сообщении городского ведомства также уточняется, что погибший — пятилетний мальчик.