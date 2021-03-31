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Мать малыша, найденного мёртвым в петербургской квартире, отправили в психиатрическую больницу

Петербурженке понадобилась помощь медиков после смерти маленького сына

Мать пятилетнего малыша, которого нашли в квартире Приморского района Петербурга днём 31 марта, отправили в психиатрическую больницу. Об этом «Фонтанке» сообщил источник, близкий к следствию.

По предварительной информации, к подобному решению пришлось прибегнуть из-за того, что на фоне случившегося у женщины произошёл нервный срыв.

«Фонтанке» также известно, что тело малыша было завёрнуто в полотенце.

«В настоящее время осматривается место происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребёнка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — официально сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу. В сообщении городского ведомства также уточняется, что погибший — пятилетний мальчик.

Днём 31 марта в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Приморском районе Петербурга нашли тело малыша. Сообщалось, что его обнаружили без одежды на балконе квартиры. В момент несчастья там находилась мать. Последняя позвонила в полицию и сообщила, что её ребёнок якобы захлебнулся в ванной.

После гибели ребёнка накануне с нервным срывом госпитализировали родителей из Невского района Петербурга. Их ребёнка нашли под окнами высотки на Советском проспекте.

© Фонтанка.Ру

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