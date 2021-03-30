В Рыбацком двухлетний мальчик взобрался на подоконник и упал. Окно он открыл, пока взрослые спали

Четвёртый ребёнок разбился с начала весны в Петербурге. Его тело нашли под окнами высотки в Невском районе города.
Как стало известно «Фонтанке», утром 30 марта полиция и Следственный комитет работали на Советском проспекте, где на земле у 23-этажки нашли двухлетнего жильца этого же дома. В медицинской помощи он уже не нуждался.
Мальчик жил с семьёй не девятом этаже. По предварительным данным, он проснулся раньше матери, взобрался на подоконник, рядом с которым стояла его кроватка, и открыл створку окна, которую взрослые неплотно закрыли. Поговорить с родителями сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось — они госпитализированы с нервным срывом. Известно, что семья благополучная, в поле зрения полиции раньше не попадала.
Мальчик с Советского — четвёртый умерший ребёнок с начала весны. 13 марта мальчик трёх лет навалился на москитную сетку и упал вместе с ней, разбившись насмерть. Через три дня при аналогичных обстоятельствах погиб шестилетка. Его мать, которая отлучилась из квартиры по делам, попала под уголовное дело. 18 марта на Туристской разбилась девочка пяти лет. Она надела обувь и куртку и влезла на подоконник, когда бабушка вышла из квартиры по делам.