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В Рыбацком двухлетний мальчик взобрался на подоконник и упал. Окно он открыл, пока взрослые спали

Ребёнок разбился в Рыбацком в Петербурге

Четвёртый ребёнок разбился с начала весны в Петербурге. Его тело нашли под окнами высотки в Невском районе города.

Как стало известно «Фонтанке», утром 30 марта полиция и Следственный комитет работали на Советском проспекте, где на земле у 23-этажки нашли двухлетнего жильца этого же дома. В медицинской помощи он уже не нуждался.

Мальчик жил с семьёй не девятом этаже. По предварительным данным, он проснулся раньше матери, взобрался на подоконник, рядом с которым стояла его кроватка, и открыл створку окна, которую взрослые неплотно закрыли. Поговорить с родителями сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось — они госпитализированы с нервным срывом. Известно, что семья благополучная, в поле зрения полиции раньше не попадала.

Мальчик с Советского — четвёртый умерший ребёнок с начала весны. 13 марта мальчик трёх лет навалился на москитную сетку и упал вместе с ней, разбившись насмерть. Через три дня при аналогичных обстоятельствах погиб шестилетка. Его мать, которая отлучилась из квартиры по делам, попала под уголовное дело. 18 марта на Туристской разбилась девочка пяти лет. Она надела обувь и куртку и влезла на подоконник, когда бабушка вышла из квартиры по делам.

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Комментарии (5)

265114972
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо......
Antuan Rokanten
Большое горе для родителей. Но поставить замок на окно - это не так дорого. Задумайтесь, родители малышей, задумайтесь пока не поздно. Прошу вас.
dedmoroz_5e4d8827384c2
надо с тех. регулированием поработать - ГОСТ на окна изменить: форточку наверху только оставить с ручкой, а остальное открывается гаечными ключами
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