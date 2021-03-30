В Рыбацком двухлетний мальчик взобрался на подоконник и упал. Окно он открыл, пока взрослые спали

Четвёртый ребёнок разбился с начала весны в Петербурге. Его тело нашли под окнами высотки в Невском районе города.



Как стало известно «Фонтанке», утром 30 марта полиция и Следственный комитет работали на Советском проспекте, где на земле у 23-этажки нашли двухлетнего жильца этого же дома. В медицинской помощи он уже не нуждался.



Мальчик жил с семьёй не девятом этаже. По предварительным данным, он проснулся раньше матери, взобрался на подоконник, рядом с которым стояла его кроватка, и открыл створку окна, которую взрослые неплотно закрыли. Поговорить с родителями сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось — они госпитализированы с нервным срывом. Известно, что семья благополучная, в поле зрения полиции раньше не попадала.

