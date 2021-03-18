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Девочка, разбившаяся в Петербурге, была оставлена бабушкой. Перед смертью она надела обувь и куртку

Пятилетняя девочка, разбившаяся утром 18 марта на Туристской улице в Петербурге, перед моментом гибели была одна в квартире на 13-м этаже.

По словам источника «Фонтанки», с ребёнком сидела бабушка, но она отлучилась по делам. Оставшись одна, девочка надела обувь и куртку и, видимо решив погулять, открыла окно. В Сети появилось видео, на котором ребёнок сначала висит, вцепившись в карниз, а потом падает. По этическим соображениям мы эти кадры не публикуем.

Следственный комитет начал проверку, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности.

16 марта на Мебельной улице шестилетний мальчик навалился на москитную сетку и упал вниз. Врачи спасти его не смогли. До этого на Выборгской улице аналогичным образом разбился трёхлетний малыш, пока его родители были на кухне заняты своими делами.

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Комментарии (12)

Antuan Rokanten
Ну что, как теперь бабушка-то жить будет? Вот это она себе старость устроила. Никому не пожелаешь такого на старости лет. Девочку жаль, не сформировался ещё инстинкт опасности. А сколько в городе ещё таких окон бесфорточного варианта и без замков? Родители, задумайтесь, пока не поздно.
f0ntan
Девочка была уже довольно самостоятельной. Одеваться она умела сама. Но с мозгами у нее было что-то не то. Может, она уже вовсю сидела в соцсетях в группах смерти, играла в синего кита
Laska77
какие свои дела?!!! Я так понимаю, что когда бабушки соглашаются посидеть с ребенком, то корректируют свои планы?! Это не за солью к соседке сбегать. Не хочу ругать бабку, но ей с этим жить, наказана пожизненно, нет оправданий!
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