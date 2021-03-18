Девочка, разбившаяся в Петербурге, была оставлена бабушкой. Перед смертью она надела обувь и куртку

Пятилетняя девочка, разбившаяся утром 18 марта на Туристской улице в Петербурге, перед моментом гибели была одна в квартире на 13-м этаже.



По словам источника «Фонтанки», с ребёнком сидела бабушка, но она отлучилась по делам. Оставшись одна, девочка надела обувь и куртку и, видимо решив погулять, открыла окно. В Сети появилось видео, на котором ребёнок сначала висит, вцепившись в карниз, а потом падает. По этическим соображениям мы эти кадры не публикуем.

Следственный комитет начал проверку, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности.