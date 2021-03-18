Пятилетняя девочка разбилась на северо-западе Петербурга. Это уже третий ребёнок с начала марта

Тело пятилетней девочки обнаружено в Приморском районе Петербурга. Погибший ребёнок, неделю назад отпраздновавший свой день рождения, найден у дома № 28 по улице Туристской утром 18 марта.



По данным «Фонтанки», семья проживает на 13-м этаже. В момент трагедии родителей в квартире не было, девочку оставили под присмотром бабушки. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что ребёнок, оказавшись в одиночестве, просто открыл окно.

16 марта на улице Мебельной шестилетний мальчик навалился на москитную сетку и упал вниз. Врачи спасти его не смогли. До этого на Выборгской улице аналогичным образом разбился трёхлетний малыш, пока его родители были на кухне заняты своими делами.