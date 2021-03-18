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Пятилетняя девочка разбилась на северо-западе Петербурга. Это уже третий ребёнок с начала марта

Тело пятилетней девочки обнаружено в Приморском районе Петербурга. Погибший ребёнок, неделю назад отпраздновавший свой день рождения, найден у дома № 28 по улице Туристской утром 18 марта.

По данным «Фонтанки», семья проживает на 13-м этаже. В момент трагедии родителей в квартире не было, девочку оставили под присмотром бабушки. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что ребёнок, оказавшись в одиночестве, просто открыл окно.

16 марта на улице Мебельной шестилетний мальчик навалился на москитную сетку и упал вниз. Врачи спасти его не смогли. До этого на Выборгской улице аналогичным образом разбился трёхлетний малыш, пока его родители были на кухне заняты своими делами.

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Комментарии (13)

carrot
Замки на стеклопакеты - недорогой и надежный способ избежать трагедии.
nuga
Поставить замок на окно или поменять все стеклопакеты на конфигурацию с форточками.Именно бесфорточный формат окон приводит к трагедиям.
Alex2k20
А может просто перестать топить так, как будто на улице -30?
Тогда и окна на полную открывать не надо будет.
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