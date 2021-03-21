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Падение из окна шестилетнего ребёнка на Мебельной стало уголовным делом. Подозреваемая — мать

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мальчика, который по недосмотру взрослых облокотился на москитную сетку и вывалился из окна. К ответственности хотят привлечь мать, которая оставила маленького сына одного.

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, гибель ребёнка на Мебельной, 45, квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Часть 1 статьи 109 УК предусматривает варианты наказаний. Фигурант может получить до двух лет исправительных или принудительных работ, попасть под ограничение свободы или отправиться в колонию на тот же срок.

Дело возбуждено в отношении 30-летней матери, её ограничили подпиской о невыезде. 16 марта женщина отлучилась в магазин, её шестилетний сын, оставшись в одиночестве, взобрался на подоконник и навалился на москитную сетку, та не выдержала. Мальчик стал второй жертвой москитной сетки за последнее время. За три дня до этого вместе с такой же сеткой упал и разбился мальчик трёх лет. Родители в это время были в другой комнате.

Утром 18 марта погиб ещё один ребёнок: на Туристской разбилась девочка пяти лет. Она надела обувь и куртку и влезла на подоконник, когда бабушка вышла из квартиры по делам.

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Комментарии (6)

Печенеги и половцы
Потерпевшее - родителе, подозреваемые производители маскитных сеток и окон, а следователи как акулы рыщут.
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