Падение из окна шестилетнего ребёнка на Мебельной стало уголовным делом. Подозреваемая — мать

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, гибель ребёнка на Мебельной, 45, квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. Часть 1 статьи 109 УК предусматривает варианты наказаний. Фигурант может получить до двух лет исправительных или принудительных работ, попасть под ограничение свободы или отправиться в колонию на тот же срок.

Дело возбуждено в отношении 30-летней матери, её ограничили подпиской о невыезде. 16 марта женщина отлучилась в магазин, её шестилетний сын, оставшись в одиночестве, взобрался на подоконник и навалился на москитную сетку, та не выдержала. Мальчик стал второй жертвой москитной сетки за последнее время. За три дня до этого вместе с такой же сеткой упал и разбился мальчик трёх лет. Родители в это время были в другой комнате.