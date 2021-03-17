Шестилетний мальчик стал второй жертвой москитной сетки в Петербурге с начала весны

Второй с начала 2021 года ребёнок разбился, облокотившись на москитную сетку. Высота, с которой свалился шестилетний мальчик, оказалась для него смертельной. Врачи помочь не смогли.

Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, накануне поздним вечером в дежурную часть главка поступило сообщение, что на Мебельной, 45, погиб ребёнок. Прибывшие медики попытались спасти пострадавшего, но тот скончался от полученных травм во время реанимационных действий.

Полиция, приехавшая на место, выяснила, что мальчик жил в квартире на 7 этаже со своей мамой. Когда 30-летняя женщина вышла в магазин, её шестилетний сын взобрался на подоконник и навалился на москитную сетку. Та не выдержала веса, ребёнок полетел вместе с ней вниз.