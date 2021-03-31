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Тело малыша пяти лет нашли в квартире Приморского района

Тело ребенка пяти лет нашли на балконе дома в Петербурге

Следственный комитет и полиция устанавливают обстоятельства гибели ребенка в квартире на Приморском проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, около 15:30 в правоохранительные органы поступила информация о том, что в квартире дома по указанному проспекту нашли тело 5-летнего ребенка. По предварительной информации, тело малыша без одежды нашли на балконе. В квартире в момент несчастья находилась мать. Она же позвонила в полицию и сообщила, что ребенок якобы захлебнулся в ванной.

На месте работает оперативно-следственная группа.

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Комментарии (2)

gencon
Объяснение очень похоже на логику Кремля, которые способны все объяснить гос. депом, Навальным, компотом и тд....
Znatok78
Захлебнулся в ванной, а тело на балконе...не вижу противоречий.
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