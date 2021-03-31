Тело малыша пяти лет нашли в квартире Приморского района

Следственный комитет и полиция устанавливают обстоятельства гибели ребенка в квартире на Приморском проспекте.
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, около 15:30 в правоохранительные органы поступила информация о том, что в квартире дома по указанному проспекту нашли тело 5-летнего ребенка. По предварительной информации, тело малыша без одежды нашли на балконе. В квартире в момент несчастья находилась мать. Она же позвонила в полицию и сообщила, что ребенок якобы захлебнулся в ванной.
На месте работает оперативно-следственная группа.