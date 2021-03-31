На теле малыша, найденного мёртвым в Приморском районе, обнаружили ожоги. Как он их получил — устанавливают следователи

Стали известны некоторые подробности гибели пятилетнего мальчика в Петербурге днём 31 марта. Ранее сообщалось, что его нашли в квартире одного из домов в Приморском районе.



Как сообщил «Фонтанке» источник, близкий к следствию, предварительно, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Однако есть ожоги, которые могут свидетельствовать о контакте с горячей водой. Как он их получил — устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Точную причину гибели ребёнка покажет судмедэкпертиза.