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На теле малыша, найденного мёртвым в Приморском районе, обнаружили ожоги. Как он их получил — устанавливают следователи

На теле ребенка, погибшего в Приморском районе Петербурга, нашли ожоги

Стали известны некоторые подробности гибели пятилетнего мальчика в Петербурге днём 31 марта. Ранее сообщалось, что его нашли в квартире одного из домов в Приморском районе.

Как сообщил «Фонтанке» источник, близкий к следствию, предварительно, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Однако есть ожоги, которые могут свидетельствовать о контакте с горячей водой. Как он их получил — устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Точную причину гибели ребёнка покажет судмедэкпертиза.

Новость дополняется.

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