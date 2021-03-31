Российским призывникам запретили брать в армию смартфоны

Новобранцам российской армии придётся расстаться со своими смартфонами — на призывной пункт им разрешено взять только обычный кнопочный телефон. Об этом со ссылкой на представителя главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирала Владимира Цимлянского 31 марта сообщает «Интерфакс».
«Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон», — пояснил Цимлянский.
«Безусловно, кажется немыслимой наша жизнь без гаджетов, тем не менее есть ограничения, которые накладывает на себя некоторая закрытость как самого ведомства, так и его объектов», — заявил представитель Генштаба в интервью телеканалу «Россия-24».
Ранее сообщалось, что российским военным запретили делиться фото- и видеоматериалами, данными геолокации и другой информацией о себе и других служащих.
«Фонтанка» писала, что согласно подписанному президентом РФ указу о призыве, в российскую армию этой весной оправятся более 134 тысяч призывников.