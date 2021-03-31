Российским призывникам запретили брать в армию смартфоны

Новобранцам российской армии придётся расстаться со своими смартфонами — на призывной пункт им разрешено взять только обычный кнопочный телефон. Об этом со ссылкой на представителя главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирала Владимира Цимлянского 31 марта сообщает «Интерфакс».



«Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон», — пояснил Цимлянский.



«Безусловно, кажется немыслимой наша жизнь без гаджетов, тем не менее есть ограничения, которые накладывает на себя некоторая закрытость как самого ведомства, так и его объектов», — заявил представитель Генштаба в интервью телеканалу «Россия-24».

