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Российским призывникам запретили брать в армию смартфоны

Новобранцам разрешили взять на призывной пункт только кнопочные телефоны

Новобранцам российской армии придётся расстаться со своими смартфонами — на призывной пункт им разрешено взять только обычный кнопочный телефон. Об этом со ссылкой на представителя главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирала Владимира Цимлянского 31 марта сообщает «Интерфакс».

«Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон», — пояснил Цимлянский.

«Безусловно, кажется немыслимой наша жизнь без гаджетов, тем не менее есть ограничения, которые накладывает на себя некоторая закрытость как самого ведомства, так и его объектов», — заявил представитель Генштаба в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее сообщалось, что российским военным запретили делиться фото- и видеоматериалами, данными геолокации и другой информацией о себе и других служащих.

«Фонтанка» писала, что согласно подписанному президентом РФ указу о призыве, в российскую армию этой весной оправятся более 134 тысяч призывников.

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