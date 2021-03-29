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Пуговицы в ряд. Этой весной в армию отправятся более 134 тысяч молодых россиян

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. С 1 апреля по 15 июля на военную службу в России отправятся 134 650 призывников. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 29 марта, на сайте Кремля.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек», — говорится в тексте документа.

Отметим, что минувшей осенью в российскую армию было призвано 128 тысяч новобранцев. Из-за пандемии призывников не вызывали в военкоматы, собеседования проходили по телефону или по видеосвязи. Перед отправкой в части новобранцы сдавали тесты на COVID-19, в итоге до службы не допустили более 1,5 тысячи заболевших.

Ранее «Фонтанка» писала, что в рамках осеннего призыва, в том числе под предлогом самоизоляции, от военной службы уклонялись более 6,5 тысячи петербуржцев.

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Комментарии (7)

Yelda
Не молодых, а умственно неполноценных россиян. Не ходил в армию, игнорировал повестки до 27 лет и все отлично. А ты - человек недалекий иди служи за дворец в геленджике.
Paul3390
Вот интересно - как Родину защищать, так даром и по призыву. А как путина - так за большие бабки и пенсию в 45 за непосильный труд. Пошто так?
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