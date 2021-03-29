Пуговицы в ряд. Этой весной в армию отправятся более 134 тысяч молодых россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. С 1 апреля по 15 июля на военную службу в России отправятся 134 650 призывников. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 29 марта, на сайте Кремля.



«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек», — говорится в тексте документа.

