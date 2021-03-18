После задымления в метро Петербурга Смольный потребовал от такси не повышать цены во время нештатных ситуаций

Повышение цен на такси во время нештатных ситуаций на общественном транспорте в Комитете по транспорту Петербурга назвали недопустимым и потребовали принять меры. Поводом стало происшествие 11 марта, из-за которого была на время закрыта 3-я линия метро.
Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту 18 марта, ведомство направило письмо агрегаторам такси, работающим в Петербурге, в котором попросило решить проблему с поднятием цен во время происшествий на общественном транспорте. «Данная ценовая политика лишает многих пассажиров доступных поездок. Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций», — высказался в письме председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Поводом для такого обращения к бизнесу стала ситуация, возникшая 11 марта. Утром из-за закоротившего кабеля в тоннеле станции метро «Маяковская» произошло задымление. Из-за этого 3-ю линию метро пришлось закрыть на 13 минут. Пассажиры были вынуждены добираться наземным транспортом, и этим тут же воспользовались таксисты, взвинтив цены на свои услуги. У некоторых агрегаторов, по сообщениям жителей, цены выросли сразу в три раза, отмечают в комитете.
В ведомстве резкое повышение цен на такси во время нештатной ситуации на общественном транспорте сочли необоснованным и недопустимым. Теперь руководители агрегаторов должны в кратчайшие сроки принять меры, чтобы больше такого не допускать.