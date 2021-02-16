Стала известна дата премьеры фильма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев», снимавшегося, в том числе, в Петербурге. Картину, маркированную 6+, выпустят на майские праздники: ее можно будет увидеть в кинотеатрах с 29 апреля, а 16 февраля обнародовали первый трейлер.



Военный боевик «Девятаев» основан на подвиге группы Михаила Девятаева, летчика, под руководством которого группа советских пленных бежала из концентрационного лагеря на вражеском самолете и смогла доставить важные сведения о расстановке сил немецкой армии.