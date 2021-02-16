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Чтобы небо отражалось в полу. От Лувра требуют немедленно переделать зал ради работы современного художника

Министерство культуры Франции просят вмешаться в ситуацию с реконструкцией Лувра после того, как интерьер Зала бронз, расположенного в крыле Сюсси, полностью изменили, попытавшись придать ему облик XIX века. Как пишет Le Monde, в процессе работ пол лишился покрытия из светлого мрамора, который заменили на деревянный паркет, стены были покрашены в красный, а светильники демонтировали. Из-за таких изменений в полу больше не отражается голубой потолок, который в 2010 году был расписан американским художником Саем Твомбли. В фонде его имени произошедшие изменения сочли «ужасным оскорблением» и призвали вернуть помещению первоначальный вид — немедленно или как минимум до открытия для публики (в настоящее время Лувр закрыт из-за коронавируса).

Представители организации отправили письмо руководству Лувра в начале февраля, теперь же, не получив ответа, напрямую обратились к министру культуры Франции Розлин Башло. В сообщении подчеркнуто: вопрос об отражении потолка в мраморе — принципиален, потому что это было важной частью задумки автора.

Фото: Jean-Pierre Dalbéra/wikimedia.org
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Роспись на плафоне длиной 34 и шириной 11 метров — крупнейшее произведение абстракциониста Твомбли. На голубом фоне он изобразил сферы и белые полосы с именами греческих скульпторов VI века до нашей эры. Заняться потолком Зала бронз в Лувре мастера лично просил экс-директор музея Анри Луаретт, который учёл любовь мастера к античным мотивам. По данным Le Monde, о готовящихся изменениях в зале Лувра фонд Сая Твомбли не предупреждал.

Американец Сай Твомбли — третий в истории современный художник, чьё произведение находится в Лувре на постоянной основе. До него музей сотрудничал с немецким мастером Ансельмом Кифером и французским скульптором и гравёром Франсуа Морелле. Твомбли умер в 2011 году в возрасте 83 лет, последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

Фото: Jean-Pierre Dalbéra/wikimedia.org

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Комментарии (5)

altnec
Это тема.
Серьезная и требующая осмысления.
Что делать с понастроенными говнопростройками, в которых уже жить противно?
Что делать с землей, приобретенной говноруками?
265050772
и они что-то нам пытаются внушать
265050772
срочно нанести золоченые собачьи какашки на потолок и отразить искусство в зеркальном полу
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