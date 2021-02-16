Министерство культуры Франции просят вмешаться в ситуацию с реконструкцией Лувра после того, как интерьер Зала бронз, расположенного в крыле Сюсси, полностью изменили, попытавшись придать ему облик XIX века. Как пишет Le Monde , в процессе работ пол лишился покрытия из светлого мрамора, который заменили на деревянный паркет, стены были покрашены в красный, а светильники демонтировали. Из-за таких изменений в полу больше не отражается голубой потолок, который в 2010 году был расписан американским художником Саем Твомбли. В фонде его имени произошедшие изменения сочли «ужасным оскорблением» и призвали вернуть помещению первоначальный вид — немедленно или как минимум до открытия для публики (в настоящее время Лувр закрыт из-за коронавируса).

Представители организации отправили письмо руководству Лувра в начале февраля, теперь же, не получив ответа, напрямую обратились к министру культуры Франции Розлин Башло. В сообщении подчеркнуто: вопрос об отражении потолка в мраморе — принципиален, потому что это было важной частью задумки автора.

Роспись на плафоне длиной 34 и шириной 11 метров — крупнейшее произведение абстракциониста Твомбли. На голубом фоне он изобразил сферы и белые полосы с именами греческих скульпторов VI века до нашей эры. Заняться потолком Зала бронз в Лувре мастера лично просил экс-директор музея Анри Луаретт, который учёл любовь мастера к античным мотивам. По данным Le Monde, о готовящихся изменениях в зале Лувра фонд Сая Твомбли не предупреждал.



Американец Сай Твомбли — третий в истории современный художник, чьё произведение находится в Лувре на постоянной основе. До него музей сотрудничал с немецким мастером Ансельмом Кифером и французским скульптором и гравёром Франсуа Морелле. Твомбли умер в 2011 году в возрасте 83 лет, последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием.