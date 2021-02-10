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Главный синоптик Петербурга объяснил редкое явление, превращающее Неву в загадку и тормозящее ЗСД

Дымка над Невой, наблюдающаяся в Петербурге 10 февраля, — очень редкое явление. Его происхождение объяснил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов.

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«Туман парения. Тёплая вода в устье Невы парит при морозе. И он настолько сильный, что выносит на город. Это очень редко бывает», — рассказывает Александр Колесов.

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В тумане на ЗСД, на участке между Васильевским и Канонерским островами, автомобилисты разумно снижают скорость.

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Напомним, морозный туман пришёл в Петербург вечером в понедельник. Во вторник зимнюю сказку дополнило солнечное гало. А ночь на 10 февраля оказалась самой холодной за эту зиму.

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