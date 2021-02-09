Днем 9 февраля жители и гости Петербурга смогли полюбоваться не только настоящей зимней сказкой, в которую превратил городские улицы морозный туман, но и солнечным гало в небе. Фото этого оптического явления опубликовали в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».



Морозная погода и небольшой снег в Петербурге сохранятся до конца недели. Согласно прогнозу «ФГБУ Северо-Западное УГМС», 10 февраля в городе ожидается в районе -20 градусов ночью и около -12 градусов днем. В четверг и пятницу ночью будет на пару градусов потеплее — около -18, а днем в районе 12–13 градусов мороза. В среду ночью и утром местами все еще обещают изморозь — это отложение льда на ветвях, проводах и так далее, так что те, кто не успел сделать красивые снимки сегодня, получат шанс завтра.