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Зимнюю сказку в Петербурге дополнило солнечное гало. Изморозь украсит город и в среду

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Днем 9 февраля жители и гости Петербурга смогли полюбоваться не только настоящей зимней сказкой, в которую превратил городские улицы морозный туман, но и солнечным гало в небе. Фото этого оптического явления опубликовали в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Морозная погода и небольшой снег в Петербурге сохранятся до конца недели. Согласно прогнозу «ФГБУ Северо-Западное УГМС», 10 февраля в городе ожидается в районе -20 градусов ночью и около -12 градусов днем. В четверг и пятницу ночью будет на пару градусов потеплее — около -18, а днем в районе 12–13 градусов мороза. В среду ночью и утром местами все еще обещают изморозь — это отложение льда на ветвях, проводах и так далее, так что те, кто не успел сделать красивые снимки сегодня, получат шанс завтра.

В Ленобласти 10 февраля ночью и утром ожидают не только изморозь, но и туман, а температура воздуха местами опустится до -28 градусов, предупреждает МЧС. Днем же обещают от -10 до -15 градусов. В четверг синоптики прогнозируют в регионе от -19 до -25 градусов ночью и от -11 до -16 днем, в пятницу — от -20 до -26 ночью и от -12 до -17 днем. До конца недели продержится переменная облачность и небольшой снег.

Фото: «Экстренный вызов Санкт-Петербург»

Гало — это оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, Солнца или Луны. Образуется из-за преломления света в кристаллах льда.

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