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Фото утра. После самой холодной ночи за зиму крейсер «Аврора» просыпается в тумане

Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда над Невой встаёт зимний туман? Утро 10 февраля самый знаменитый петербургский корабль встречает в дымке и изморози.

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Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы: температура опустилась до минус 21,2 градуса, до этого минимум был 5 февраля, минус 19,5, сообщает ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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Метеорологические условия в городе формирует гребень антициклона. При переменной облачности обойдётся без существенных осадков, местами изморозь. При этом по-прежнему существенно холоднее, чем должно быть в эти дни февраля, отмечает синоптик.

Напомним, дымку над Невой заметили ещё вчера вечером.

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Комментарии (2)

ppky0323
Ну тут все в курсе, сколько обычный запас хода у батареи..
sektor7
-24. Ощущается как -31*.
Давненько такого не было.
И в машине батарея показывает запас хода 200 км всего.
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