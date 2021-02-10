Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда над Невой встаёт зимний туман? Утро 10 февраля самый знаменитый петербургский корабль встречает в дымке и изморози.
Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы: температура опустилась до минус 21,2 градуса, до этого минимум был 5 февраля, минус 19,5, сообщает ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.
Метеорологические условия в городе формирует гребень антициклона. При переменной облачности обойдётся без существенных осадков, местами изморозь. При этом по-прежнему существенно холоднее, чем должно быть в эти дни февраля, отмечает синоптик.
Напомним, дымку над Невой заметили ещё вчера вечером.