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После дня в морозном тумане петербуржцы решили, что с Невой происходит «что-то странное»

Утренние впечатления от сказочной зимы в Петербурге к вечеру трансформировались в нехорошие подозрения. Уловив рядом с Невой сомнительные запахи, горожане усомнились, что «парящая» вода — природное явление.

«Над Невой полдня стоит пар, ощущение, что происходит сброс с предприятий или что-то подобное. Лёд растаял на половине реки, и это не похоже на след от ледокола», — пишут в редакцию «Фонтанки» 9 февраля. «Что-то непонятное происходит с Невой. Она растаяла, и от нее идут пар и фимиамы», — говорится в другом письме.

автор фото Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
автор фото Николай Кудин / «Фонтанка.ру»
автор фото читательница «Фонтанки» Лилия
автор фото читательница «Фонтанки» Лилия
автор фото читательница «Фонтанки» Лилия
автор фото читательница «Фонтанки» Лилия
автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина
автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина
автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина
автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина
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Дымка, которую в городе могли заметить накануне вечером или ранним утром, не рассеялась. Шапка тумана поднимается над рекой в центре города. Явление называют парящей водой, морозным туманом. Как объяснял главный синоптик города Александр Колесов, он же накрыл Петербург вечером понедельника. Подобная аномалия происходит, когда холодный воздух соприкасается с более тёплой водой (например, в полынье или после прохода ледокола) или землёй, которая может прогреться солнечными лучами. Однако такое объяснение удовлетворяет не всех.

Во вторник зимнюю сказку в Петербурге дополнило солнечное гало. В ночь на среду и ранним утром 10 февраля, как предупредили в МЧС, температура воздуха опустится до 20 градусов и ниже. Днём обещают 13–11 градусов мороза.

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Комментарии (5)

Yelda
Вообще-то это реальные сливы с силовых машин. Там, на свердловской набережной постоянно вода не замерзает..
Алекс64
Лечиться надо! Вы живёте в Северной Столице! А в ней бывают и крепкие морозы!
coronel
фимиамы или миазмы?
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