Утренние впечатления от сказочной зимы в Петербурге к вечеру трансформировались в нехорошие подозрения. Уловив рядом с Невой сомнительные запахи, горожане усомнились, что «парящая» вода — природное явление.
«Над Невой полдня стоит пар, ощущение, что происходит сброс с предприятий или что-то подобное. Лёд растаял на половине реки, и это не похоже на след от ледокола», — пишут в редакцию «Фонтанки» 9 февраля. «Что-то непонятное происходит с Невой. Она растаяла, и от нее идут пар и фимиамы», — говорится в другом письме.
Дымка, которую в городе могли заметить накануне вечером или ранним утром, не рассеялась. Шапка тумана поднимается над рекой в центре города. Явление называют парящей водой, морозным туманом. Как объяснял главный синоптик города Александр Колесов, он же накрыл Петербург вечером понедельника. Подобная аномалия происходит, когда холодный воздух соприкасается с более тёплой водой (например, в полынье или после прохода ледокола) или землёй, которая может прогреться солнечными лучами. Однако такое объяснение удовлетворяет не всех.
Во вторник зимнюю сказку в Петербурге дополнило солнечное гало. В ночь на среду и ранним утром 10 февраля, как предупредили в МЧС, температура воздуха опустится до 20 градусов и ниже. Днём обещают 13–11 градусов мороза.