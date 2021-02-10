Утренние впечатления от сказочной зимы в Петербурге к вечеру трансформировались в нехорошие подозрения. Уловив рядом с Невой сомнительные запахи, горожане усомнились, что «парящая» вода — природное явление.



«Над Невой полдня стоит пар, ощущение, что происходит сброс с предприятий или что-то подобное. Лёд растаял на половине реки, и это не похоже на след от ледокола», — пишут в редакцию «Фонтанки» 9 февраля. «Что-то непонятное происходит с Невой. Она растаяла, и от нее идут пар и фимиамы», — говорится в другом письме.