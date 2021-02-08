Жители Васильевского и Юго-Запада могут расслабиться. Все новые станции петербургского метро переехали на 2024 год

Смольный снова перенес сроки строительства оранжевой и коричневой линий петербургского метро. Теперь в контрактах прописан горизонт до конца 2024 года.
Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, дирекция транспортного строительства и «Метрострой» подписывали соответствующие допсоглашения с конца года, широко они не освещались. Теперь в обоих контрактах значится, что срок завершения работ — 15 декабря 2024 года. Преамбула к этому решению начинается одинаково: в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств. «Фонтанка» запросила комментарий в КРТИ.
Напомним, фактически речь идет о единственных двух объектах нового строительства, которыми «Метрострой» все еще занимается в Петербурге. Помимо них, он продолжает сдавать работы по уже построенному Фрунзенскому радиусу и исправлять недочеты на новых станциях зеленой линии — «Беговой» и «Новокрестовской».
Это не первый перенос за последнее время. Участок Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии от «Спасской» до «Горного института» (через «Театральную») должны были сдать еще в 2019 году, однако затем перенесли окончание работ на весну 2022 года. «Фонтанка» неоднократно писала о проблемах на строительстве этого участка, в частности, с выбором места для выхода промежуточной станции «Театральная». Осенью 2020 года было подписано допсоглашение, которое отодвигало сдачу участка на 2023 год.
Участок Красносельско-Калининской (коричневой) линии от «Путиловской» до «Юго-Западной» планировалось сдать осенью 2023 года. Здесь также постоянно сталкивались с финансовыми проблемами, а кроме того, «Метрострою» пришлось ненадолго остановить проходку из-за претензий Ростехнадзора.
Напомним, постоянный перенос сроков происходит на фоне не только сокращения бюджета в связи с пандемией, но и корпоративного конфликта в «Метрострое». Компания находится в процедуре наблюдения по банкротному иску, и начиная с августа в ней не было ни гендиректора, ни совета директоров. Лишь в январе представители Смольного в капитале «Метростроя» созвали повторное годовое собрание акционеров и выбрали новый совет директоров. Вскоре этот совет утвердил врио гендиректора — им стал зампредседателя КРТИ Иван Каргин. Другой акционер Константин Ерошенко через суд потребовал признать это решение неправомочным, он намерен понудить компанию созвать внеочередное собрание акционеров и выдвинуть там свою кандидатуру на должность генерального директора.
В любом случае сейчас кажется уже очевидным, что доводить контракты до конца будет новая компания. Правительство Петербурга договорилось с ВТБ о том, что строить метро в Петербурге вместо «Метростроя» будет совместное предприятие города и банка под названием «Метрострой Северной столицы». Оно зарегистрировано дочкой ВТБ, однако 65% акций должны перейти городу, компания получит статус единственного поставщика.