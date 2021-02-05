Московские суды приняли на рассмотрение около 5 тысяч административных дел по итогам трёх протестов. Петербург подбирается к отметке в 1,5 тысячи

Как говорится в сообщении, за указанный период по состоянию на 5 февраля поступило 4908 дел об административных правонарушениях, возбуждённых в связи с несогласованными митингами, из которых 4854 — по статье 20.2 КоАП («нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), 54 — по статье 19.3 КоАП («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Столичные суды приняли на рассмотрение около пяти тысяч материалов, поступивших по итогам несанкционированных протестных акций, состоявшихся 23 и 31 января, а также 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Отмечается, что из 54 дел рассмотрено 35 (30 арестов и 5 штрафов), из 4854 дел рассмотрено 2169 (942 ареста и 1227 штрафов).

Таким образом, всего арестовано 972 человека (30 по ст. 19.3 КоАП и 942 по ст. 20.2 КоАП), оштрафованы — 1232 человека (5 и 1227 соответственно).

Остальные материалы находятся в производстве столичных судов.

Как уточняет Объединённая пресс-служба судов Петербурга, по состоянию на 5 февраля в городские суды поступило 1430 материалов на задержанных во время трёх протестов в Северной столице, из которых рассмотрели 1149. По ним принято решение о 354 арестах и 659 штрафах. Дважды городские суды отправляли задержанных на обязательные работы. Кроме того, 11 административных дел было прекращено, а 123 протокола — возвращены их авторам.

Акции протеста состоялись в городах страны после возвращения оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию, а затем после замены ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Петербург не стал исключением. Несогласованные митинги привели к массовым задержаниям.