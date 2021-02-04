В Петербурге ИВС не справились с наплывом арестованных за акции в поддержку Навального. Людей везут в Ленобласть

Как сообщил «Фонтанке» депутат ЗакСа Борис Вишневский, 4 февраля по меньшей мере 24 человека повезли из Петербурга в Лугу, часть отправили в ИВС в Волосово. В изоляторах временного содержания, которые в городе есть при каждом РОВД, мест для получивших административные аресты больше нет.

В Петербурге изоляторы временного содержания, куда начали определять тех арестованных, кому не хватило мест в спецприёмнике на Захарьевской, исчерпали свои возможности. Отбывать назначенные судом сутки увозят в Ленинградскую область.

Обычно в изоляторы отправляют задержанных по уголовным делам. После череды административных арестов за акции в поддержку Алексея Навального оценить их удобства пришлось и правонарушителям. Правозащитники добавляют, что после того, как заполнился спецприёмник на Захарьевской, задержанные на акциях свои сутки отбывают не только в ИВС, но также и в отделах полиции.



В ГУ МВД заверили, что в регионе (а это и Петербург, и Ленобласть) недостатка мест для размещения административно арестованных не наблюдается. «Размещение и содержание лиц, подвергнутых административному аресту, осуществляется в местах, предусмотренных законодательством. Нарушений по размещению и содержанию не допущено», — говорится в сообщении ведомства.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге прошли 23, 24 января и 2 февраля, когда Симоновский райсуд заменил условный срок по делу о мошенничестве на реальный. В суды города поступили более 900 материалов на задержанных только на акции 31 января.