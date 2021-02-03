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В суды Петербурга поступили более 900 материалов на задержанных 31 января. За день еще 265

В городские суды поступили ещё 265 материалов на задержанных на несанкционированной протестной акции 31 января. Статистику за 3 февраля приводит Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По итогам их рассмотрения 90 человек получили штраф, 38 — арест, ещё одного наказали, отправив на обязательные работы. Кроме того, 15 протоколов были возвращены авторам (один из них из-за того, что при его составлении не было переводчика), по одному — отложено и прекращено. Остальные изучить только предстоит.

Дела по административным правонарушениям на несогласованном митинге рассматривали девять районных судов: Колпинский, Московский, Кировский, Петроградский, Смольнинский, Фрунзенский, Приморский, Красногвардейский и Сестрорецкий.

Как сообщалось накануне, с 31 января по 2 февраля полиция передала 651 материал на задержанных на несанкционированной протестной акции. Таким образом, их общее количество за три дня составляет 916.

Ранее «ОВД-Инфо» насчитали более тысячи участников несогласованного митинга, которые по его итогам были доставлены в отделы полиции. Одновременно с этим «Фонтанке» стало известно, что после протестного уик-энда было составлено не менее полутора тысяч протоколов. Для кого-то он закончился уголовным делом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

265050772
прекрасно. хоть какую-то пользу приносят - бюджет пополняют...
fedorsmolov
Чё-то мало. Бездельников явно больше шастало.
Жора__
Конституция?!!! Не, не слышали!
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