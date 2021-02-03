В суды Петербурга поступили более 900 материалов на задержанных 31 января. За день еще 265

По итогам их рассмотрения 90 человек получили штраф, 38 — арест, ещё одного наказали , отправив на обязательные работы. Кроме того, 15 протоколов были возвращены авторам (один из них из-за того, что при его составлении не было переводчика), по одному — отложено и прекращено. Остальные изучить только предстоит.

В городские суды поступили ещё 265 материалов на задержанных на несанкционированной протестной акции 31 января. Статистику за 3 февраля приводит Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Дела по административным правонарушениям на несогласованном митинге рассматривали девять районных судов: Колпинский, Московский, Кировский, Петроградский, Смольнинский, Фрунзенский, Приморский, Красногвардейский и Сестрорецкий.



Как сообщалось накануне, с 31 января по 2 февраля полиция передала 651 материал на задержанных на несанкционированной протестной акции. Таким образом, их общее количество за три дня составляет 916.



Ранее «ОВД-Инфо» насчитали более тысячи участников несогласованного митинга, которые по его итогам были доставлены в отделы полиции. Одновременно с этим «Фонтанке» стало известно, что после протестного уик-энда было составлено не менее полутора тысяч протоколов. Для кого-то он закончился уголовным делом.

