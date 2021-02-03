В Петербурге арестовали второго участника стычки с силовиками на Сенной площади

По версии следствия, в минувшее воскресенье во время несогласованного митинга он «однократно толкнул двумя руками в область спины» полицейского-водителя отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району, который был одет в форму и находился при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Второго мужчину, задержанного из-за стычки с силовиками на Сенной площади в ходе несанкционированной протестной акции в Петербурге 31 января, взяли под стражу на два месяца. Ранее ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Попов признал вину. Октябрьский районный суд постановил арестовать его до 31 марта 2021 года.

Ранее аналогичную меру пресечения тот же суд избрал для его земляка, 32-летнего Кирилла Богданова. Следователи полагают, что в ходе несанкционированной протестной акции 31 января, находясь на Сенной площади в Петербурге, он применил насилие по отношению к двум сотрудникам правоохранительных органов. При этом Богданов извинился за свой поступок, ещё находясь в отделе полиции.

Кроме того, избрания меры пресечения по такому же уголовному делу ожидает 48-летний Евгений Туганков. Его подозревают в том, что в минувшее воскресенье он не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОНа на Пионерской площади у ТЮЗа.

«Фонтанка» на протяжении всего дня следила за очередным петербургским протестом. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета, а также прочитав специальный репортаж.