В Петербурге арестовали второго участника стычки с силовиками на Сенной площади

Второго мужчину, задержанного из-за стычки с силовиками на Сенной площади в ходе несанкционированной протестной акции в Петербурге 31 января, взяли под стражу на два месяца. Ранее ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы 3 февраля, арестован 31-летний уроженец Архангельска Артём Попов.
По версии следствия, в минувшее воскресенье во время несогласованного митинга он «однократно толкнул двумя руками в область спины» полицейского-водителя отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району, который был одет в форму и находился при исполнении своих профессиональных обязанностей.
Попов признал вину. Октябрьский районный суд постановил арестовать его до 31 марта 2021 года.
Ранее аналогичную меру пресечения тот же суд избрал для его земляка, 32-летнего Кирилла Богданова. Следователи полагают, что в ходе несанкционированной протестной акции 31 января, находясь на Сенной площади в Петербурге, он применил насилие по отношению к двум сотрудникам правоохранительных органов. При этом Богданов извинился за свой поступок, ещё находясь в отделе полиции.
Кроме того, избрания меры пресечения по такому же уголовному делу ожидает 48-летний Евгений Туганков. Его подозревают в том, что в минувшее воскресенье он не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОНа на Пионерской площади у ТЮЗа.
«Фонтанка» на протяжении всего дня следила за очередным петербургским протестом. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета, а также прочитав специальный репортаж.