В Петербурге арестовали одного из трёх подозреваемых в насилии над силовиками на акции 31 января. Ранее он извинился за свой поступок

Мужчина, подозреваемый в насилии над силовиками в ходе воскресного протеста на Сенной площади в Петербурге и извинившийся за свой поступок ещё в отделе полиции, арестован. Судьба его приятеля, задержанного по подозрению в том же преступлении, пока что не ясна.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 2 февраля, меру пресечения избрали 32-летнему Кириллу Богданову. По версии следствия, в ходе несанкционированной протестной акции, состоявшейся в минувшее воскресенье, он применил насилие по отношению к двум сотрудникам правоохранительных органов.

В частности, «достоверно зная, что перед ним находятся представители власти», и, «руководствуясь внезапно возникшим неприязненным отношением, обусловленным исполнением последними своих должностных обязанностей», он два раза ударил руками в туловище командира отделения мобильного взвода № 1 батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району. Затем, как считают следователи, он приблизился со спины к командиру указанного батальона и неожиданно для него однократно нанёс ему удар в область спины. Богданов и его защитник возражали против этого решения, указав, что тот вину признал, не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Петербурга. Помимо этого, он страдает хроническим заболеванием, на его иждивении находятся пожилые родственники. В связи с этим скрываться от органов следствия и суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, уничтожать доказательства по делу он не намерен, заявил адвокат. Последний просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, либо залога.

Октябрьский районный суд постановил взять Богданова под стражу до 30 марта 2021 года. Как ранее писала «Фонтанка», после столкновения силовиков и протестующих на Сенной площади в Петербурге, где последним пришлось демонстрировать табельное оружие и распылять газ, по подозрению в насилии над сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое уроженцев Архангельска. Одним из них и является Богданов. Он извинился за свой поступок ещё находясь в отделе полиции. Судьба второго задержанного, его 31-летнего земляка, пока что не ясна. СК по Петербургу ранее сообщал, что намерен предъявлять ему обвинение, а также просить у суда его ареста. Однако в Объединённой пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что материалы поступили только на Богданова. Там также добавили, что фигуранту ещё одного уголовного дела, возбуждённого по итогам воскресных протестов по 318 статье УК РФ (применение насилия по отношению к представителю власти), продлили срок задержания на 72 часа. Такое решение по отношению к 48-летнему Евгению Туганкову принял Ленинский районный суд Петербурга. Отложить судебное заседание попросил прокурор.