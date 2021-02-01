По подозрению в нападении на полицию на Сенной задержаны двое из Архангельска. От них отбивались газом и пистолетом

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, 1 февраля, задержаны двое уроженцев Архангельска. Одному из них 31 год, второму — 32. По версии следствия, вместе с неустановленными участниками акции протеста они применили насилие в отношении полицейских, которые 31 января несли службу на Сенной площади.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемых по уголовному делу, которое возбуждено после того, как на акции протеста в центре Петербурга полицейским пришлось демонстрировать табельное оружие и распылять слезоточивый газ.

«Для пресечения противоправных действий в соответствии с Законом о полиции один из сотрудников обнажил табельное оружие. В сложившейся ситуации его действия были полностью обоснованными», — заявляют в ГУ МВД по Петербургу и области.

Реакция правоохранителей на действия несогласных попала на видео. Кроме демонстрации оружия, на записи видно, как у Иоанновской часовни другой сотрудник водит рукой с зажатым в ней предметом, похожим на газовый баллончик. Распыление газа в сторону участников корреспонденты «Фонтанки» ощутили на себе.

«Я был не прав. Считаю, что сделал лишнего ….толкнул офицера полиции», — извинился в отделе старший из подозреваемых. Его задержали за час до полуночи рядом с домом на проспекте Космонавтов.

Он и его предполагаемый соучастник задержаны на двое суток. Обвинение по статье 318 УК РФ пока не предъявлено, следствие намерено просить у суда арестовать обоих.