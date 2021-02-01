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По подозрению в нападении на полицию на Сенной задержаны двое из Архангельска. От них отбивались газом и пистолетом

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемых по уголовному делу, которое возбуждено после того, как на акции протеста в центре Петербурга полицейским пришлось демонстрировать табельное оружие и распылять слезоточивый газ.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, 1 февраля, задержаны двое уроженцев Архангельска. Одному из них 31 год, второму — 32. По версии следствия, вместе с неустановленными участниками акции протеста они применили насилие в отношении полицейских, которые 31 января несли службу на Сенной площади.

«Для пресечения противоправных действий в соответствии с Законом о полиции один из сотрудников обнажил табельное оружие. В сложившейся ситуации его действия были полностью обоснованными», — заявляют в ГУ МВД по Петербургу и области.

Реакция правоохранителей на действия несогласных попала на видео. Кроме демонстрации оружия, на записи видно, как у Иоанновской часовни другой сотрудник водит рукой с зажатым в ней предметом, похожим на газовый баллончик. Распыление газа в сторону участников корреспонденты «Фонтанки» ощутили на себе.

«Я был не прав. Считаю, что сделал лишнего ….толкнул офицера полиции», — извинился в отделе старший из подозреваемых. Его задержали за час до полуночи рядом с домом на проспекте Космонавтов.

Он и его предполагаемый соучастник задержаны на двое суток. Обвинение по статье 318 УК РФ пока не предъявлено, следствие намерено просить у суда арестовать обоих.

31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О том, как прошёл в Петербурге митинг, после которого составлено более 1,5 тыс. протоколов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

260602101
а в 60 минут на Федеральном канале сказали что это провокатор из толпы газом в полицейских и даже руку какую то показали с баллончиком....
Nafanka
"Для пресечения противоправных действий в соответствии с Законом о полиции один из сотрудников обнажил табельное оружие"
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А вот в демократической Америке просто стреляли бы на поражение... И пацанам не пришлось бы извиняться... ))) А так?! Кто оценит теперь их "моральные страдания"?! )))
gencon
Ну толкнул и что, сахарный? Без оружия же напали? Кроме того там слышно, что их просто выгоняют криками "уходи". Подлецы полицейские, ссыкливые, прекрыааются корочкой. Он и в жизни подлец
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