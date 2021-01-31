Главные управления петербургской полиции и Росгвардии выпустили коммюнике о том, что для подавления уличного протеста 31 января не использовалось ничего, кроме привычных дубинок и силовых приемов.
«В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как: светошумовые гранаты и перцовый газ», — говорится в ведомственном сообщении от 31 января.
Похожее заявление распространила также Росгвардия: «31 января в Санкт-Петербурге сотрудниками ГУ Росгвардии в ходе пресечения нарушений общественного порядка на несанкционированной акции спецсредства светошумовые гранаты и слезоточивый газ не применялись».
Распыление газа в сторону участников несанкционированной акции корреспонденты «Фонтанки» ощутили на себе во время разгона несогласных на Сенной площади. Кроме неприятных ощущений, у одного из фотографов осталась видеозапись. Здесь зафиксирован момент, как у Иоанновской часовни сотрудник полиции водит рукой с зажатым в ней предметом, похожим на газовый баллончик.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
За несколько мгновений до этого группа протестующих попыталась напасть на полицейских, поэтому, судя по всему, одному из них пришлось применить газ, а второй, в звании подполковника, достал из кобуры табельный пистолет и показал решимость его применить.
Действия сотрудников правопорядка снизили активность несогласной молодежи. В ГУ МВД позднее заявили, что демонстрация оружия соответствует закону «О полиции», а по факту насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.
О применении светошумовых гранат «Фонтанка» не писала, такие сообщения стали распространяться после того, как участники несанкционированной акции использовали петарды. Звук у пиротехники был довольно мощным, поэтому по неопытности впечатлительные очевидцы могли ошибиться.
Ксения Кочкова/«Фонтанка.ру»
Запомнившийся табельным пистолетом подполковник полиции, к слову, после инцидента у Иоанновской часовни перешел на холодное оружие. На улице Ефимова он, по наблюдениям корреспондента «Фонтанки», «метелил всех, кого увидит», вооружившись телескопической дубинкой — спецсредство ударно-дробящего действия, гражданский оборот в России запрещен.
Под подполковничью руку попал, в том числе, журналист MR7 Георгий Марков. Он был в специальном опознавательном жилете, но ему серьезно досталось — коллеги подполковника добивали представителя прессы электрошокером.