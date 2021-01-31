Главные управления петербургской полиции и Росгвардии выпустили коммюнике о том, что для подавления уличного протеста 31 января не использовалось ничего, кроме привычных дубинок и силовых приемов.

«В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как: светошумовые гранаты и перцовый газ», — говорится в ведомственном сообщении от 31 января.



Похожее заявление распространила также Росгвардия: «31 января в Санкт-Петербурге сотрудниками ГУ Росгвардии в ходе пресечения нарушений общественного порядка на несанкционированной акции спецсредства светошумовые гранаты и слезоточивый газ не применялись».

