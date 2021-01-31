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Полиция и Росгвардия Петербурга говорят, что не гасила протест светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. С последним «Фонтанка» готова спорить

Главные управления петербургской полиции и Росгвардии выпустили коммюнике о том, что для подавления уличного протеста 31 января не использовалось ничего, кроме привычных дубинок и силовых приемов.

«В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как: светошумовые гранаты и перцовый газ», — говорится в ведомственном сообщении от 31 января.

Похожее заявление распространила также Росгвардия: «31 января в Санкт-Петербурге сотрудниками ГУ Росгвардии в ходе пресечения нарушений общественного порядка на несанкционированной акции спецсредства светошумовые гранаты и слезоточивый газ не применялись».

Распыление газа в сторону участников несанкционированной акции корреспонденты «Фонтанки» ощутили на себе во время разгона несогласных на Сенной площади. Кроме неприятных ощущений, у одного из фотографов осталась видеозапись. Здесь зафиксирован момент, как у Иоанновской часовни сотрудник полиции водит рукой с зажатым в ней предметом, похожим на газовый баллончик.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

За несколько мгновений до этого группа протестующих попыталась напасть на полицейских, поэтому, судя по всему, одному из них пришлось применить газ, а второй, в звании подполковника, достал из кобуры табельный пистолет и показал решимость его применить.

Действия сотрудников правопорядка снизили активность несогласной молодежи. В ГУ МВД позднее заявили, что демонстрация оружия соответствует закону «О полиции», а по факту насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.

О применении светошумовых гранат «Фонтанка» не писала, такие сообщения стали распространяться после того, как участники несанкционированной акции использовали петарды. Звук у пиротехники был довольно мощным, поэтому по неопытности впечатлительные очевидцы могли ошибиться.

Ксения Кочкова/«Фонтанка.ру»

Запомнившийся табельным пистолетом подполковник полиции, к слову, после инцидента у Иоанновской часовни перешел на холодное оружие. На улице Ефимова он, по наблюдениям корреспондента «Фонтанки», «метелил всех, кого увидит», вооружившись телескопической дубинкой — спецсредство ударно-дробящего действия, гражданский оборот в России запрещен.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Под подполковничью руку попал, в том числе, журналист MR7 Георгий Марков. Он был в специальном опознавательном жилете, но ему серьезно досталось — коллеги подполковника добивали представителя прессы электрошокером.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

31 января в российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Навального. В Петербурге ее участники не смогли попасть на Невский проспект из-за того, что центр города был перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Тогда несогласные пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрацией табельного оружия направились к Мариинскому дворцу. Поблуждав по центральным улицам, превращая их в пешеходные, протестанты вернулись на Пионерскую площадь. Здесь часть успела разойтись по домам, остальные были задержаны.

По данным «ОВД-инфо», к вечеру 31-го в отделы полиции доставлены под тысячу человек. Официальных цифр нет. Из-за большого разброса по площади — трудно оценить количество участников. Корреспонденты «Фонтанки» сходятся на том, что их было не меньше 5 тысяч. Это почти втрое меньше, чем в прошлую субботу, 23 января. Но настрой у митингующих был более агрессивным. Совершено несколько нападений на сотрудников полиции, по каждому из фактов возбуждены уголовные дела.

«Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (45)

gencon
Фамилию и районный отдел бы этого подполковника разговор есть. Если это средний типаж мента, - то понятно зачем бункерный обзавёлся чекистами отравителями. Эти и с Навальным и с недовольными полицаями разберутся
nuga
на фото молодняк хипстеры с рюкзачками за спиной-гвардия Навального. Силовики ещё миндальничают с ними,судя по агрессии протестующих и окровавленных,склонившихся в спецформе.А прессы там вообще не должно быть,если не освещать потасовки,то все забудут навальнят,как обычную драку гопоты в спальном районе. Пресса ,вроде российская,но пишет не в защиту выполняющих свой долг силовиков,а превозносит нарушителей закона до небес небесной сотни.Кто вы журналисты? Лучше пишите о погоде и котиках,не помогайте разрушать страну,взрослейте.
Старший Плиний
Видел видео про гиен, они очень любят так толпой на одного, да ещё лежачего и беззащитного. А против силы сразу же бегут, поджав хвосты, что тот подполовик со шпалером.
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