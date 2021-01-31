Задержание корреспондента МР7 Георгия Маркова на Сенной площади попало на видео 31 января. Силовиков не смутил жилет и рукав прессы. По словам Маркова, он получил несколько ударов дубинкой и электрошокером.

Это не первый задержанный на сегодняшней акции журналист. Ранее сообщалось, что в автозаках оказались Олег Дилимбетов из «Коммерсанта», Анастасия Семенович из «Московского комсомольца», Серафим Романов и Денис Коротков из «Новой газеты».



Напомним, неделю назад петербургская полиция также ставила рекорды по задержаниям журналистов даже в жилетах, ссылаясь на отсутствие мифической аккредитации.

