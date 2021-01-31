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На Сенной площади жёстко задержали фотокорреспондента MР7 при полном журналистском параде. Он не первый

Задержание корреспондента МР7 Георгия Маркова на Сенной площади попало на видео 31 января. Силовиков не смутил жилет и рукав прессы. По словам Маркова, он получил несколько ударов дубинкой и электрошокером.

Это не первый задержанный на сегодняшней акции журналист. Ранее сообщалось, что в автозаках оказались Олег Дилимбетов из «Коммерсанта», Анастасия Семенович из «Московского комсомольца», Серафим Романов и Денис Коротков из «Новой газеты».

Напомним, неделю назад петербургская полиция также ставила рекорды по задержаниям журналистов даже в жилетах, ссылаясь на отсутствие мифической аккредитации.

С утра воскресенья 31 января из-за анонсированной сторонниками Навального акции центр Петербурга перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Не попав на Невский проспект, участники несанкционированного массового мероприятия пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрации табельного оружия направились к Мариинскому дворцу, где находится городское Заксобрание. По оценке корреспондентов «Фонтанки», число протестующих может достигать 4 тысяч человек. Журналисты фиксируют стычки с полицией. В качестве подкрепления вызваны внутренние войска.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

260965961
Популяция русского населения за 100 лет превратилась в популяцию человекообразных нелюдей.
lamer
У меня несколько вопросов:
1. Сколько стоит жилетка "пресса" и как ее купить?
2. Где видео, предшествующее задержанию и как его посмотреть.
В целом - в этом сюжете не все так однозначно.
265045456
оборотень ! Молодцы - спецы, распознали нечисть.
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