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По итогам протестной акции в Петербурге составлено более 1,5 тысячи протоколов. Городские суды переходят на ночной режим работы

В Петербурге по итогам несанкционированной протестной акции 31 января в отношении задержанных составлено более полутора тысяч протоколов. Городские суды, которые рассматривают поступающие к ним материалы, перешли на ночной режим работы.

Как стало известно «Фонтанке», по состоянию на одиннадцать вечера воскресения, на участников митинга, которые были задержаны на городских улицах, составлено не менее 1,6 тысячи протоколов. И это не считая тех, кого отпустили и кого ещё не доставили в отделы полиции. Цифра продолжает расти.

Первые материалы начали поступать в городские суды примерно в половине восьмого вечера. По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, к полуночи их количество приблизилось к сотне, но рассмотреть пока успели чуть больше трети.

Самая большая нагрузка приходится на Пушкинский районный суд: в нём вынесли решение по 30 делам. За ним следуют Петроградский (9 дел) и Невский (одно дело). Всем вменяется одна и та же административная статья: «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). По ней назначают: либо арест от 2 до 10 суток, либо штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

В некоторых случаях подсудимые берут слово, заявляя, что не виновны. Так, один из них рассказал, что спешил на день рождение к другу в спорт-бар, но «случайно оказался на Пионерской площади у ТЮЗа, где к нему подошёл сотрудник полиции, улыбнулся, взял его под локоть, и аккуратно препроводил в автобус».

Другой, оказавшийся в том же месте и в то же время, утверждал, что шёл в музей фотографии, но также был задержан. Ещё один подсудимый объяснил, что «у него с супругой был запланирован день прогулок. Гуляя, они встретились с сотрудником полиции, который показал, в какую сторону им ещё можно прогуляться, они послушали совета и оказались в отделе».

По последней информации «ОВД-Инфо», в Петербурге по итогам несанкционированной акции задержаны 1159 человек (данные на 23:45). «Фонтанка» на протяжении всего дня следила за очередным петербургским протестом. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета, а также прочитав специальный репортаж.

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Комментарии (24)

nuga
Детский лепет про прогулки,штрафы оплатит ФБК,это они организовали бузу в центре города.
265040341
1,5 тыс * на минималку - 10 тыс, это 15 млн. штрафов ..... в общем, и деньги на компенсацию расходов есть, и активных переписали.
Капитан Очевидность2
"Городские суды переходят на ночной режим работы"

Не перетрудились бы бедненькие.
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