Теперь не только штрафы и аресты. В Петербурге участника протестной акции 31 января отправили на обязательные работы

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы, 3 февраля к административной ответственности по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ) привлекли Максима Горюнова. Колпинский районный суд назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Суды продолжают рассматривать материалы, поступающие на участников несанкционированной протестной акции, состоявшейся в Петербурге 31 января. Если до этого задержанным назначали штрафы и аресты, то теперь в списке наказаний появились обязательные работы.

Горюнов вину не признал, пояснив, что «просто был у дома № 1 на Пионерской площади, но участия ни в чём не принимал».

В минувшее воскресенье Пионерская площадь у ТЮЗа стала одним из мест массового сбора участников, второй по счёту несанкционированной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального (первая состоялась 23 января).

По итогам несогласованного митинга были задержаны более тысячи человек, сообщали правозащитники. При этом, как ранее писала «Фонтанка», было составлено не менее полутора тысяч протоколов. По состоянию на 2 февраля, петербургские суды рассмотрели примерно треть из поступивших на рассмотрение материалов, но единственный в городе спецприёмник уже на этом этапе исчерпал свои возможности. Наказанных административным арестом повезли в Гатчину, некоторых пристроили по изоляторам временного содержания, кому-то приходится коротать назначенные сутки в отделах полиции. Кроме того, для отдельных лиц протестный уик-энд закончился уголовным делом.