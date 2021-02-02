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Через суды Петербурга прошли 563 задержанных на воскресных протестах. Почти двести из них арестованы

Суды Петербурга за три дня практически наполнили спецприёмник на Захарьевской улице. Число административных арестов за акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального почти сравнялось со списочным количеством коек в спецприемнике.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, с 31 января по 2 февраля полиция передала 651 материал на задержанных, рассмотреть успели 563. Девять протоколов вернули авторам, ещё шесть счастливчиков вышли после заседаний невиновными.

Самое частое наказание — штраф. Рублём наказали 353 человека. Например, Сестрорецкий и Петродворцовый суды, где рассмотрели 26 и 32 дела соответственно, пока наказывают исключительно штрафами. Обратной тактики придерживаются в Невском суде — там из 36 человек направление в спецприёмник получили 35. Всего назначено 195 арестов. Даже с учётом тех, кто уже отбыл срок в отделе полиции, спецприёмник на Захарьевской переживает наплыв арестантов. Он может предоставить максимум 202 койки, но трудности бывали, когда разом очереди на размещение ждали более 120 человек. Часть вынужденно везли в Гатчину.

Суды ещё в воскресенье перешли на ночной режим работы. Больше всего нагружен Выборгский райсуд — туда передали 115 дел. Немногим легче приходится в Пушкинском, где получили 98 материалов. Меньше всего (14 дел) досталось Василеостровскому суду.

31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О митинге в Петербурге, после которого составлено более 1,5 тыс. протоколов, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

260642921
Кажется, вчера Путин что-то бормотал про права человека в России. Примерно понятно, как он их себе представляет.
265046383
Зачем Кремль раскачивает лодку? =)
efela
Фонтанка не хочет написать, что часть задержанных 31 января еще сегодня утром были в автобусах - без еды, воды и т.д.?
"По данным «ОВД-Инфо», автозаки с задержанными выстроились в очередь перед спецприёмником на Захарьевской улице в Петербурге. Отмечается, что там за час внутрь проводят примерно по три человека, задержанные жалуются на холод. Им также сказали, что из-за нехватки мест их могут посадить вместе с людьми, арестованным по уголовным делам, добавили в «ОВД-Инфо»."
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