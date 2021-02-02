Через суды Петербурга прошли 563 задержанных на воскресных протестах. Почти двести из них арестованы

Суды Петербурга за три дня практически наполнили спецприёмник на Захарьевской улице. Число административных арестов за акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального почти сравнялось со списочным количеством коек в спецприемнике.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, с 31 января по 2 февраля полиция передала 651 материал на задержанных, рассмотреть успели 563. Девять протоколов вернули авторам, ещё шесть счастливчиков вышли после заседаний невиновными.

Самое частое наказание — штраф. Рублём наказали 353 человека. Например, Сестрорецкий и Петродворцовый суды, где рассмотрели 26 и 32 дела соответственно, пока наказывают исключительно штрафами. Обратной тактики придерживаются в Невском суде — там из 36 человек направление в спецприёмник получили 35. Всего назначено 195 арестов. Даже с учётом тех, кто уже отбыл срок в отделе полиции, спецприёмник на Захарьевской переживает наплыв арестантов. Он может предоставить максимум 202 койки, но трудности бывали, когда разом очереди на размещение ждали более 120 человек. Часть вынужденно везли в Гатчину.