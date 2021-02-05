Участника протеста в Петербурге отправили в СИЗО за нападение на сотрудника ОМОН

Ленинский районный суд определил под стражу 38-летнего Евгения Туганкова, которому вменяют насилие над сотрудником Росгвардии на протестной акции в Петербурге. Свою вину он не признаёт.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 5 февраля Туганкова арестовали на два месяца. В следственном изоляторе он пробудет до конца марта. По версии следствия, в минувшее воскресенье Туганков вместе с другими участниками акции в поддержку Алексея Навального применил насилие к бойцу ОМОНа.



В материалах дела сказано, что группа лиц нанесла «не менее двух ударов кулаками в область головы бойца, руками толкнула его в туловище, причинив физическую боль». Предполагается, что тем самым несогласные препятствовали задержанию протестующих.

