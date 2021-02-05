Участника протеста в Петербурге отправили в СИЗО за нападение на сотрудника ОМОН

Ленинский районный суд определил под стражу 38-летнего Евгения Туганкова, которому вменяют насилие над сотрудником Росгвардии на протестной акции в Петербурге. Свою вину он не признаёт.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 5 февраля Туганкова арестовали на два месяца. В следственном изоляторе он пробудет до конца марта. По версии следствия, в минувшее воскресенье Туганков вместе с другими участниками акции в поддержку Алексея Навального применил насилие к бойцу ОМОНа.
В материалах дела сказано, что группа лиц нанесла «не менее двух ударов кулаками в область головы бойца, руками толкнула его в туловище, причинив физическую боль». Предполагается, что тем самым несогласные препятствовали задержанию протестующих.
Роль Туганкова не конкретизирована, другие фигуранты не установлены. На одном из видео с Пионерской площади видно, как мужчина в тёмно-синей куртке и с медицинской маской подскакивает к тройке омоновцев, в кольцо которых попал задержанный, толкает одного из них в спину и пару раз бьёт в шлем. Туганков вину отрицает.
Ещё одно дело по статье 318 УК расследуют после стычки с силовиками на Сенной площади. Там от толкавшихся протестующих защищались газовым баллончиком и демонстрацией табельного оружия. Арестованы двое уроженцев Архангельска. Один из них под камеру сообщил, что «был не прав и сделал лишнее».