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Участника протеста в Петербурге отправили в СИЗО за нападение на сотрудника ОМОН

Ленинский районный суд определил под стражу 38-летнего Евгения Туганкова, которому вменяют насилие над сотрудником Росгвардии на протестной акции в Петербурге. Свою вину он не признаёт.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 5 февраля Туганкова арестовали на два месяца. В следственном изоляторе он пробудет до конца марта. По версии следствия, в минувшее воскресенье Туганков вместе с другими участниками акции в поддержку Алексея Навального применил насилие к бойцу ОМОНа.

В материалах дела сказано, что группа лиц нанесла «не менее двух ударов кулаками в область головы бойца, руками толкнула его в туловище, причинив физическую боль». Предполагается, что тем самым несогласные препятствовали задержанию протестующих.

Роль Туганкова не конкретизирована, другие фигуранты не установлены. На одном из видео с Пионерской площади видно, как мужчина в тёмно-синей куртке и с медицинской маской подскакивает к тройке омоновцев, в кольцо которых попал задержанный, толкает одного из них в спину и пару раз бьёт в шлем. Туганков вину отрицает.

Ещё одно дело по статье 318 УК расследуют после стычки с силовиками на Сенной площади. Там от толкавшихся протестующих защищались газовым баллончиком и демонстрацией табельного оружия. Арестованы двое уроженцев Архангельска. Один из них под камеру сообщил, что «был не прав и сделал лишнее».

«Фонтанка» на протяжении всего дня 31 января следила за очередным петербургским протестом. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета, а также прочитав специальный репортаж.

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Комментарии (19)

265051226
Кто-то в темной куртке кого-то ударил. Норм доказательство вины
alanery
всех хомячки ответят!
Danik
Что могут сделать граждане по новой Конституции, если их на улице бьют дубинками? Не отражено! Надо подробно описать. Встать на колени, закрыть голову руками и ждать! Вообщем-то идёт запугивание людей! Ради чего? Ради порядка, ради денег, ради власти? Каждый ответит сам! И ответ будет скорее всего не в пользу власти!
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