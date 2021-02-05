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«Люди вежливые, кормят нормально». Петербуржцы возвращаются домой после побывки в спецприемнике на Захарьевской

Петербуржцев отпускают домой после административных арестов за участие в акции в поддержку Алексея Навального. «Фонтанка» встретила вернувшихся на свободу у спецприёмника на Захарьевской улице 5 февраля.

Фотограф Егор находился под административным арестом пять суток. «Здесь в изоляторе все в порядке, чисто, люди вежливые, кормят нормально. Переполненности не было. Два человека в камере», — рассказал горожанин об условиях содержания, добавив, что больше дискомфорта испытывал в автозаке. Перед заселением в спецприёмник, арестованных продержали 10 часов в транспорте без отопления.

Подобный опыт пережил и студент Олег, который также провёл на Захарьевской пять суток. После задержания его доставили в отдел полиции в Красносельском районе. В помещении, где разместили горожан, было не слишком много мебели, на четырёх человек приходилось две скамейки. На них задержанные и скоротали ночь. «Если на одну ночь, жить можно», — прокомментировал Олег. На Захарьевской его разместили в двухместной камере, кормили три раза в день

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Согласно подсчетам «Фонтанки», всего в ходе трех последних акций в поддержку Алексея Навального в Петербурге задержали 2 665 человек. Из-за нехватки мест в спецприемнике назначенные судом сутки петербуржцы коротали в автозаках или отделах полиции, некоторых разместили в Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Brevnault
"кормили три раза в день"

Хочу на Захарьевскую!
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