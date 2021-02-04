В полиции объяснили, почему арестованных за протесты из Петербурга увозят в Ленобласть

Стала известна ещё одна причина, почему протестовавших в Петербурге увозят отбывать административный арест в Ленобласть. Недостаток мест наложился на близость выходных.



Как сообщает 47news 4 февраля, в Лугу и Волосово доставили около трёх десятков человек. Помимо того, что им не нашлось места в городе, подобное передвижение связывают с тем, что стратегически нужно освободить места в городе перед выходными, пишет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Петербурге два последних уик-энда не обошлись без акций в поддержку Алексея Навального. Ещё один протест вспыхнул вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил условный срок оппозиционеру реальным наказанием. Только после акции 31 января составлено более полутора тысяч протоколов.