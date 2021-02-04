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В полиции объяснили, почему арестованных за протесты из Петербурга увозят в Ленобласть

Стала известна ещё одна причина, почему протестовавших в Петербурге увозят отбывать административный арест в Ленобласть. Недостаток мест наложился на близость выходных.

Как сообщает 47news 4 февраля, в Лугу и Волосово доставили около трёх десятков человек. Помимо того, что им не нашлось места в городе, подобное передвижение связывают с тем, что стратегически нужно освободить места в городе перед выходными, пишет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Петербурге два последних уик-энда не обошлись без акций в поддержку Алексея Навального. Ещё один протест вспыхнул вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил условный срок оппозиционеру реальным наказанием. Только после акции 31 января составлено более полутора тысяч протоколов.

Единственный в городе спецприёмник для административно арестованных не выдержал наплыва правонарушителей 1 февраля. Спецприёмник в Гатчине не может принять более 50 человек. В результате, назначенные судом сутки, отбывают в изоляторах временного содержания при РОВД в городе, а теперь и в области.

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Комментарии (3)

260667591
А так то по закону, должна быть отсрочка исполнения наказания
Otkating
- Говорят, работникам бюджетных организаций запрещают ходить на митинги оппозиции: депримируют, грозят увольнениями.
- Чушь полная, я и все мои коллеги регулярно ходим на митинги, нас после этого хвалят и премии дают!
- А где вы работаете?
- В ОМОНЕ.
syshsun
Т.е,бензина катать туда,не жалко.
А обратно,люди пешком должны топать.
Из дома выходили,было -2-3 градуса,а сейчас под минус 20 наверно в области.
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