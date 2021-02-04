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Три протеста — 1403 протокола и 353 ареста. Петербургские суды отчитались о рассмотрении дел задержанных на акциях в поддержку Навального

Городские суды отчитались о предварительных итогах рассмотрения материалов, поступивших на задержанных на несанкционированных протестных акциях в Петербурге. Статистические данные на 4 февраля «Фонтанке» предоставили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

По итогам трёх протестов (23 и 31 января, а также 2 февраля) им поступили 1403 материала, из которых на данный момент рассмотрели 1113. По ним принято решение о 353 арестах и 624 штрафах. Дважды городские суды отправляли задержанных на обязательные работы. Кроме того, 11 административных дел было прекращено, а 123 протокола — возвращены их авторам.

После акции 23 января судьям передали на рассмотрение 133 материала (рассмотрены все), по итогам 31 января – 1040 (рассмотрены 791), 2 февраля – 230 (рассмотрены 189).

Акции протеста состоялись в городах страны после возвращения оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию, а затем после замены ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Петербург не стал исключением. Несогласованные митинги привели к массовым задержаниям.

После того, как заполнился спецприёмник на Захарьевской улице, задержанные отбывают свои сутки не только в изоляторах временного содержания, но также в отделах полиции, в том числе в Ленобласти. Для кого-то протестные уик-энды закончились уголовными делами.

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Комментарии (2)

медведь Дмитрий
Что то мало для Питера ....в области кстати тоже вышло целых - 5 человек )))))))).Но Фонтанка и это наверное потрёт ))))))))))))
Чем ещё больше посмешит .
265027971
всех не пересажаете.
Россия будет свободной!
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