Три протеста — 1403 протокола и 353 ареста. Петербургские суды отчитались о рассмотрении дел задержанных на акциях в поддержку Навального

Городские суды отчитались о предварительных итогах рассмотрения материалов, поступивших на задержанных на несанкционированных протестных акциях в Петербурге. Статистические данные на 4 февраля «Фонтанке» предоставили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.



По итогам трёх протестов (23 и 31 января, а также 2 февраля) им поступили 1403 материала, из которых на данный момент рассмотрели 1113. По ним принято решение о 353 арестах и 624 штрафах. Дважды городские суды отправляли задержанных на обязательные работы. Кроме того, 11 административных дел было прекращено, а 123 протокола — возвращены их авторам.

