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Дети, освобожденные из заложников в Колпино, до конца весны останутся в социальном центре

Шестеро мальчиков, которых в ноябре 2020 года удерживал в заложниках отец в Колпино, второй месяц находятся в Центре содействия семейному воспитанию.

Как сообщили «Фонтанке» в аппарате детского омбудсмена Петербурга, ребята в возрасте от 3 до 15 лет хорошо адаптировались. На зимних каникулах они отдыхали в детском лагере «Зеленый огонек» под Лугой.

«Мама их навещает, иногда берет на выходные, в мае планирует переезд в Архангельск», — говорят в аппарате уполномоченного.

Помимо учебы и развивающих занятий мальчики проходят плановые медицинские обследования, так как детей хотят передать матери полностью здоровыми для того, чтобы исключить проблемы во время переезда.

В центр дети были переведены из больниц города в середине декабря прошлого года. Их мать не смогла оперативно найти квартиру, чтобы поселиться с ними, присматривать и одновременно работать. Она также захотела увезти их в Архангельск, откуда она родом и где у нее есть квартира.

Мальчики в возрасте от 3 до 15 лет натерпелись в квартире в Колпино 24 ноября. Они пять часов были заложниками Дениса Бельтюкова. Мужчина является биологическим отцом двоих, остальные — дети супруги от первого брака. Утром он выгнал жену из дома, а потом, желая вернуть, взялся за нож, объявил о захвате и потребовал её вернуть.

Квартиру готовились штурмовать, но скандалист сдался сам. Подробно о ЧП в Колпино читайте в статье «Фонтанки».

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