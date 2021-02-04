Дети, освобожденные из заложников в Колпино, до конца весны останутся в социальном центре

Шестеро мальчиков, которых в ноябре 2020 года удерживал в заложниках отец в Колпино, второй месяц находятся в Центре содействия семейному воспитанию.
Как сообщили «Фонтанке» в аппарате детского омбудсмена Петербурга, ребята в возрасте от 3 до 15 лет хорошо адаптировались. На зимних каникулах они отдыхали в детском лагере «Зеленый огонек» под Лугой.
«Мама их навещает, иногда берет на выходные, в мае планирует переезд в Архангельск», — говорят в аппарате уполномоченного.
Помимо учебы и развивающих занятий мальчики проходят плановые медицинские обследования, так как детей хотят передать матери полностью здоровыми для того, чтобы исключить проблемы во время переезда.
В центр дети были переведены из больниц города в середине декабря прошлого года. Их мать не смогла оперативно найти квартиру, чтобы поселиться с ними, присматривать и одновременно работать. Она также захотела увезти их в Архангельск, откуда она родом и где у нее есть квартира.