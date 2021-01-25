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Ограничитель высоты не остановил водителя КАМАЗа от попытки штурмовать «мост глупости»

«Мост глупости» на Софийской улице продолжает активно пополнять список своих жертв и в 2021 году. Днем 25 января он поймал 202-й грузовик. Как ни удивительно, не «ГАЗель».

Как сообщает со слов очевидца портал «Мегаполис», в 16:14 под «мостом глупости» попытался лихо проскочить груженый самосвал КАМАЗ. На записи с видеорегистратора видно, что даже удар о висящий на подъезде к мосту ограничитель высоты не остановил водителя грузовика.

«Мегаполис»

Фокус закономерно не удался, и самосвал с грохотом застрял под балкой. Со слов очевидца, с борта грузовика даже что-то отвалилось, но деталь упала на грунт в кузове.

Юбилейная 200-я «ГАЗель» разложилась под «мостом глупости» утром 15 января. А уже 20 января там не прошла 201-я машина.

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Комментарии (4)

мухомор
На глазок у него более 10 тонн перевес, если там песок.
Ему явно не до знаков ограничения по высоте.
Когда же у нас начнут изымать ТС за такие нарушения а не выписывать копеечные штрафы.
Михаил Азаров
Поговаривают, что единственный большегруз который смог проехать под этим мостом, был белаз. Мост сам выгнулся от страха.
Alexander_5e4cfced16b74
регик, ЧСХ, опытный...
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