«Мост глупости» на Софийской улице продолжает активно пополнять список своих жертв и в 2021 году. Днем 25 января он поймал 202-й грузовик. Как ни удивительно, не «ГАЗель».



Как сообщает со слов очевидца портал «Мегаполис», в 16:14 под «мостом глупости» попытался лихо проскочить груженый самосвал КАМАЗ. На записи с видеорегистратора видно, что даже удар о висящий на подъезде к мосту ограничитель высоты не остановил водителя грузовика.