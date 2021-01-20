Всего пять дней пришлось ждать после юбилейной двухсотой «ГАЗели», разбившейся о «мост глупости» на Софийской улице, чтобы начать отсчет следующей сотни ДТП. Днем 20 января под ним не прошел 201-й.
Первым в третьей сотне «мост глупости» попробовал на твердость грузовик, перевозящий товары «Леруа Мерлен», сообщают в группе моста «ВКонтакте». Автомобиль предсказуемо битву проиграл, оставшись с поврежденным кузовом.
Юбилейное ДТП под мостом произошло утром 15 января. Причем 200-й «ГАЗели» досталось намного сильнее. Во второй половине 2020 года «мост глупости» изрядно разогнался в ловле новых жертв, особенно кучно аварии пошли под Новый год. Вероятно, сказались повыходившие из строя технические средства предупреждения. Даже знаменитый баннер «ГАЗель не пройдет» выцвел так, что стал едва читаем.