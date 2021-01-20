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«Мост глупости» начал отсчет третьей сотни «ГАЗелей»: под выцветшим баннером «создал уют» доставщик

Всего пять дней пришлось ждать после юбилейной двухсотой «ГАЗели», разбившейся о «мост глупости» на Софийской улице, чтобы начать отсчет следующей сотни ДТП. Днем 20 января под ним не прошел 201-й.

Первым в третьей сотне «мост глупости» попробовал на твердость грузовик, перевозящий товары «Леруа Мерлен», сообщают в группе моста «ВКонтакте». Автомобиль предсказуемо битву проиграл, оставшись с поврежденным кузовом.

Юбилейное ДТП под мостом произошло утром 15 января. Причем 200-й «ГАЗели» досталось намного сильнее. Во второй половине 2020 года «мост глупости» изрядно разогнался в ловле новых жертв, особенно кучно аварии пошли под Новый год. Вероятно, сказались повыходившие из строя технические средства предупреждения. Даже знаменитый баннер «ГАЗель не пройдет» выцвел так, что стал едва читаем.

Фото: «Мост глупости»

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Комментарии (1)

zenotr
ну хоть советского автохлама на дорогах меньше станет
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