Группа «Кино» представила новый и последний клип из серии видеороликов перед масштабными стадионными концертами. Песня «Нам с тобой» — одно из поздних сочинений Виктора Цоя, музыканты группы выпустили ее к 30-летию последнего номерного альбома «Кино», известного как «Черный альбом».
— Каждое из шести видео цикла «Кино» Live 2020 — это микс документальных съемок и живого исполнения песен. По замыслу, они должны были показать, как будет звучать группа на концертах, но из-за переносов на фоне пандемии, они невольно стали самостоятельными произведениями, — рассказали «Фонтанке» музыканты «Кино». — Последние три видео, в том числе и «Нам с тобой», дают представление о том, как будет выглядеть шоу группы с фоновой графикой. В новом видео мы показываем документальные кадры репетиционного процесса группы, начиная с первой репетиции почти два года назад.
В 2020 году группа «Кино» представила клипы на песни «Троллейбус», «Музыка волн», «Мама, мы все тяжело больны» и «Попробуй спеть вместе со мной». Сразу после общероссийского голосования по президентским поправкам Конституции, в эфире «Первого канала» была исполнена песня «В наших глазах».
В декабре 2020 года на «Фонтанке» состоялась премьера видеоклипа «Это не любовь».
О воссоединении «Кино» было объявлено осенью 2019 года. Подробности «Фонтанке» тогда же рассказал продюсер проекта Александр Цой.
Группа планировала дать масштабные концерты в России, Латвии, Белоруссии и Украине минувшей осенью. Первым должно было стать шоу в Санкт-Петербурге. Однако, была вынуждена уже дважды переносить даты из-за карантинных ограничений.
В итоге на данный момент первым намечен концерт в Киеве 13 марта. 17 апреля группа выступает в Нижнем Новгороде, 14 и 15 мая в Москве. Два шоу в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге намечены на 22 и 23 мая. 19 июня «Кино» появится в Риге.
И всё-таки первое публичное выступление «Кино» пройдёт в Санкт-Петербурге. До конца зимы группа даст в «Севкабель Порту» краудфандинг-концерт, который впоследствии будет издан.