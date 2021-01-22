Группа «Кино» представила новый и последний клип из серии видеороликов перед масштабными стадионными концертами. Песня «Нам с тобой» — одно из поздних сочинений Виктора Цоя, музыканты группы выпустили ее к 30-летию последнего номерного альбома «Кино», известного как «Черный альбом». — Каждое из шести видео цикла «Кино» Live 2020 — это микс документальных съемок и живого исполнения песен. По замыслу, они должны были показать, как будет звучать группа на концертах, но из-за переносов на фоне пандемии, они невольно стали самостоятельными произведениями, — рассказали «Фонтанке» музыканты «Кино». — Последние три видео, в том числе и «Нам с тобой», дают представление о том, как будет выглядеть шоу группы с фоновой графикой. В новом видео мы показываем документальные кадры репетиционного процесса группы, начиная с первой репетиции почти два года назад.

Александр Титов, Игорь Тихомиров и Георгий Каспарян. Фото: YouTube.com/КИНО

Группа планировала дать масштабные концерты в России, Латвии, Белоруссии и Украине минувшей осенью. Первым должно было стать шоу в Санкт-Петербурге. Однако, была вынуждена уже дважды переносить даты из-за карантинных ограничений.

В итоге на данный момент первым намечен концерт в Киеве 13 марта. 17 апреля группа выступает в Нижнем Новгороде, 14 и 15 мая в Москве. Два шоу в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге намечены на 22 и 23 мая. 19 июня «Кино» появится в Риге.

И всё-таки первое публичное выступление «Кино» пройдёт в Санкт-Петербурге. До конца зимы группа даст в «Севкабель Порту» краудфандинг-концерт, который впоследствии будет издан.

