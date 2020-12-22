Фото: скриншот с сайта YouTube

«Фонтанка» 22 декабря представляет новый видеоклип группы «Кино» — «Это не любовь». Оригинальная аранжировка песни 1985 года была перезаписана современным живым составом коллектива, вокал — изолирован из оцифровки оригинальной фонограммы и отреставрирован. В клипе активная графика — это рисунки Виктора Цоя, а его основа — будущее шоу группы, но в меньшем масштабе. Вокал: Виктор Цой Гитара: Юрий Каспарян Бас-гитара: Александр Титов Барабаны: Олег Щунцов Гитара: Дмитрий Кежватов

Участники коллектива рассказали «Фонтанке» о работе над одноименным альбомом.



Бас-гитарист Александр Титов, был в составе группы «Кино» в 1984–1986 годах, участвовал в записи альбома «Это не любовь» (1985).

Александр Титов Фото: Алексей Елагин

— Вокруг масса неприятностей. Эпидемия косит, фронт этой войны — везде. А вы на излёте 2020 года выдаёте клип «Это не любовь». Концентрат романтики. Почему эта песня и сейчас?



— Я никогда не отрывал от себя этот материал. Мне он всегда был дорог. Этот альбом состоялся почти спонтанно. Эти песни никогда не репетировались нами, не готовились. И только из-за того, что в 1985 году сорвалась запись альбома «Ночь», летом у нас получилась такая «дырка». Мы быстро собрались у Вишни (Алексей Вишня, в квартире которого была студия, где полусекретно записывали музыку. — Прим. ред.) и записали этот материал. Такой подарок судьбы, который состоялся буквально за неделю. Я вообще потратил на запись только день, потому что мне надо было уезжать. Воспринимаю этот альбом как спонтанное чудо, которое почему-то случилось. Случилось вдруг и осталось навсегда.



— Пластинка, пожалуй, одна из самых лёгких в истории «Кино»?



— Да. Но там всё же есть пара старых песен. Например, песня «Саша» или «Музыка волн» были написаны за пару лет до этого (оба трека входили в альбом «46» 1983 года. — Прим. ред.). Весь остальной материал был написан прямо перед записью. Подтекст лёгкости, конечно есть. Всегда есть подтекст в любом произведении искусства. Мне как раз очень нравится сейчас этот материал именно своей лёгкостью. Он нас приподнимает над всей нынешней клоакой жизни...



— И вы с лёгкостью записывали песни, которые толком не репетировали?



— Песню «Это не любовь» я слышал два раза на момент записи у Вишни, но почему-то эти песни отскакивали у нас как орешки. Без малейшего затруднения работали, радостно и легко сыграли. Это же было самое начало лета! У всех было летнее настроение. Белые ночи! Всем хотелось оттянуться и отдохнуть! Я понимал, что сразу после записи поеду в Коктебель, что я и сделал. Юношеское, радостное настроение. Ничем тогда не омрачённое.



— «Это не любовь» — история с живыми прототипами или фантазия на тему?



— Собирательный образ. Но там всё живое! Все наши тусовки можно было так или иначе суммировать этой песней.



— Лирический герой там немножко нытик. Переживает, но делать ничего особо не хочет…

— Так это очень питерская тема! Наш местный романтик таков. Наша почва! Не уверен, что нынешние молодые люди хранят эти традиции, я же — отъехавший.



— В хорошем смысле!



— Ну да. Географически. (Смеётся.) Тем интереснее реакция на эту песню сегодня. Задумался про нынешнее поколение... Взять моего сына. Он немножко нытик тоже, конечно. Питерская черта, говорю же. (Улыбается.) Черта, свойственная каждому, кто живёт в этом городе и занят творчеством.



— Есть масса кавер-версий на этот трек от тех, кто был молод много позже 1985 года, и тех, кто был тогда же в рок-клубе. Ни одна не вызывает отторжения, даже если поют плохо. Заметили? — К своему стыду, я музыку не слушаю. Увы, не отслеживал никаких кавер-версий по объективной причине — совершенно нет времени… Но что касается молодёжи как показателя успешности нынешнего «Кино», то, на мой взгляд, всё уже совершенно очевидно. И успешность подтвердят концерты 2021 года. Мне кажется, что там молодёжи будет 3/4 аудитории. И, конечно, эта песня прозвучит в «Севкабеле» в январе 2021 года на записи фильма-концерта (в ноябре группа «Кино» анонсировала краудфандинг-концерт, который станет концертным альбомом. — Прим. ред.).



— Не страшно будет играть в значительной степени в пустоту? Попасть на концерт в январе смогут только 100 счастливчиков, которые вложатся в краудфандинг.



— В пустоту не будет. Это ведь целых 100 человек!



— То есть для стадионной группы нет проблемы вернуться «назад в подвалы»?



— Если в зале больше трёх человек, это уже нормально. А дальше — не так важно. В том же 1985 году самый большой концерт мы играли в ДК Крупской. Там было человек 700. И в рок-клубовский зал, бывало, набивалось 700–800 человек. И играли не так часто. Был в том году ещё концерт в ДК железнодорожников. Ещё был какой-то клуб на бульваре Профсоюзов (Конногвардейский бульвар. — Прим. ред.), то ли «Красный матрос», то ли «Красный пекарь». Там человек 200 было в том году.



— Возвращаемся во времена «Красного пекаря»?



— И не только по количеству людей на концертах. Вообще вокруг страшные времена, согласитесь. И какое счастье, что у нас есть лёгкий романтичный материал «Кино» тех лет, который даёт такое количество позитивной энергии сегодня! Мрачняк уже достал…

Гитарист Юрий Каспарян, участник и соавтор группы «Кино» с 1983 года

Юрий Каспарян Фото: Алексей Елагин



— Александр Титов говорит, что альбом «Это не любовь» получился спонтанно. Какая история у этого набора «гимнов молодости»?



— Конечно, эти песни появились не вдруг. Витя планировал альбом. К альбому подбирались песни. Могу сказать, что мы довольно долго его записывали. Но без Саши Титова. Он был сильно занят в «Аквариуме» (Александр Титов — басист «Аквариума» во второй половине 80-х, середине 90-х и с конца «нулевых» до настоящего времени. — Прим. ред.). Когда уже были готовы «болванки», черновики «Это не любовь», Саша пришёл весь такой весёлый и элегантный к Вишне. И всё, что он сыграл, он сыграл за одну сессию. Придумывал всё на ходу. И получилось просто великолепно!



— Вы сказали, что Виктор подбирал песни. То есть это осознанный набор максимально молодёжных, романтичных историй? — Ну да. Мы и были тогда максимально молодёжными. Песни про любовь. «Весна» там была не самой новой песней. Остальные почти все — свежие.



— Но ведь в 1985 году вам уже было 22, а Виктору 23 года. А по песням — это переживания парней лет семнадцати. Элемент стилизации под юношеское творчество отсутствовал?

— По-моему, всё было ровно так, как было на самом деле. Такими мы и были.



— Но лирический герой песни «Это не любовь» — страдающий!



— Не страдающий, а скорее вожделеющий и относящийся к этому с юмором. (Улыбается.) Это касается песни «Это не любовь». По-моему, герой этой песни — романтичный девственник, знающий, что ему нужно, — судя по припеву. «Весна» — гимн гормональному позитиву. «Уходи» — вообще гениальна! «Уходи, я тебя не люблю» — откровение любовной лирики! Заметьте: если кто и страдает, то не герой. «Рядом со мной» — сварливый модник упрекает подругу и т. д. Единственная серьёзная песня — «Город». В ней герой действительно страдает... От погоды. Вообще альбом замечательный! Тонко выверенный баланс романтизма и цинизма и много-много юмора.

— Уже была в руках та самая белая Yamaha?



— Вроде ещё нет. Не припомню, а фотографий не осталось.



— Почему альбом «Это не любовь» не стал музыкальным событием, как отмечают музыкальные критики. Тем более на фоне следующих альбомов «Кино»?



— Я мерил успех исключительно по себе. Например, альбомами «Начальник Камчатки» и «Ночь» я был не очень доволен. А вот альбом «Это не любовь» мне понравился. Я уже мог беззастенчиво давать его послушать друзьям. Помню это прекрасно. Я очень радовался результату. Делился радостью в компаниях, бегал с этой кассетой…



— Сейчас это вообще не представить. Музыкант сам с кассетой в руках делится тем, что его радует, с теми, кто его радует. Адресно и персонально. Первая бескорыстная версия краудфандинга.

— Так и расходилось, да. В то время по стране была налаженная система продажи бобинных катушек для магнитофонов. Пленок, на которые переписывали музыку. На этой базе потом и возникла музыкальная коммерция. Но в 1985 году в принятых теперь категориях «выстрелить» альбом «Это не любовь» никуда не мог. Просто у нас была компания, которая крутилась около кафе «Сайгон» и Рок-клуба.



— Вы впервые споёте «Это не любовь» живьём для сотни слушателей в «Севкабеле». В самом начале года. В холода. В большом бетонном индустриальном строении. Когда вокруг чума. Акционизм почти! — Как вы знаете, у нас концертная программа состоит из трёх отделений. Второе как раз посвящено этому периоду. Несколько пьес из «Это не любовь», которые мы с Сашей Титовым играем. Концерт в «Севкабеле» станет маленькой копией большой программы. Треть песен будет из этого периода середины 80-х. Ну а что касается настроения песни… И да, совершенно верно. Мы будем петь эти лёгкие лирические песни вопреки обстоятельствам. Александр Цой, продюсер КИНО-2020, куратор работы по графическому оформлению клипов группы «Кино» и предстоящих в 2021 году концертов.

Александр Цой

Фото: Алексей Елагин

— Это второй клип, снятый на «Лендоке». Первым был «Попробуй спеть вместе со мной». Но впервые вы обратились к песням «романтического периода» группы «Кино». «Это не любовь», спустя 35 лет, — как неустаревающий лозунг времени?

— Мы выбирали песни для новой съемки по тому же принципу, что и для видео со студии «Добролет»: одна, где есть и Саша и Игорь, одна, где есть только Саша, и одна, где есть только Игорь. «Это не любовь» — композиция из репертуара Саши Титова. Эта песня нам всем нравится, поэтому мы сделали на нее клип.

— В клипе снова есть графика. На этот раз обыгрываются рисунки Виктора Цоя. Почему именно эти? — Рисунки подбирали художники, которые работали над видео, исходя из своих личных представлений о прекрасном. Когда я увидел, что они выбрали и что получилось в итоге, — мне все понравилось. — Получается, что каталог выставки «Кончится лето», которая состоялась в 2020 году в Петербурге, — как огромный буклет к этому видео и будущим клипам? — Выставка — это отдельный продукт, который не имеет ни ко мне, ни к группе «Кино» никакого отношения.

— Что было самым сложным, а что самым интересным в этой работе лично для тебя? — Честно говоря, я окружил себя таким количество потрясающих профессионалов и людей с отличным вкусом, что большую часть времени я просто получаю удовольствие от процесса и дивлюсь, как все круто получается. Только успеваю предлагать: давайте вот это сделаем, а вот ещё такое. — Что говорит твой опыт — спустя десятилетия эта юношеская романтика не утратила свой актуальности? Это всё ещё актуальная песня для тех, кому около двадцати?

— Мне кажется, хорошая музыка отзывается у всех, независимо от возраста. Ну и, по-моему, у нас в этот раз получился моднейший звук.

Фото: Алексей Елагин