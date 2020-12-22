«Фонтанка» 22 декабря представляет новый видеоклип группы «Кино» — «Это не любовь». Оригинальная аранжировка песни 1985 года была перезаписана современным живым составом коллектива, вокал — изолирован из оцифровки оригинальной фонограммы и отреставрирован. В клипе активная графика — это рисунки Виктора Цоя, а его основа — будущее шоу группы, но в меньшем масштабе.
Вокал: Виктор Цой
Гитара: Юрий Каспарян
Бас-гитара: Александр Титов
Барабаны: Олег Щунцов
Гитара: Дмитрий Кежватов
Участники коллектива рассказали «Фонтанке» о работе над одноименным альбомом.
Бас-гитарист Александр Титов, был в составе группы «Кино» в 1984–1986 годах, участвовал в записи альбома «Это не любовь» (1985).
— Вокруг масса неприятностей. Эпидемия косит, фронт этой войны — везде. А вы на излёте 2020 года выдаёте клип «Это не любовь». Концентрат романтики. Почему эта песня и сейчас?
— Я никогда не отрывал от себя этот материал. Мне он всегда был дорог. Этот альбом состоялся почти спонтанно. Эти песни никогда не репетировались нами, не готовились. И только из-за того, что в 1985 году сорвалась запись альбома «Ночь», летом у нас получилась такая «дырка». Мы быстро собрались у Вишни (Алексей Вишня, в квартире которого была студия, где полусекретно записывали музыку. — Прим. ред.) и записали этот материал. Такой подарок судьбы, который состоялся буквально за неделю. Я вообще потратил на запись только день, потому что мне надо было уезжать. Воспринимаю этот альбом как спонтанное чудо, которое почему-то случилось. Случилось вдруг и осталось навсегда.
— Пластинка, пожалуй, одна из самых лёгких в истории «Кино»?
— Да. Но там всё же есть пара старых песен. Например, песня «Саша» или «Музыка волн» были написаны за пару лет до этого (оба трека входили в альбом «46» 1983 года. — Прим. ред.). Весь остальной материал был написан прямо перед записью. Подтекст лёгкости, конечно есть. Всегда есть подтекст в любом произведении искусства. Мне как раз очень нравится сейчас этот материал именно своей лёгкостью. Он нас приподнимает над всей нынешней клоакой жизни...
— И вы с лёгкостью записывали песни, которые толком не репетировали?
— Песню «Это не любовь» я слышал два раза на момент записи у Вишни, но почему-то эти песни отскакивали у нас как орешки. Без малейшего затруднения работали, радостно и легко сыграли. Это же было самое начало лета! У всех было летнее настроение. Белые ночи! Всем хотелось оттянуться и отдохнуть! Я понимал, что сразу после записи поеду в Коктебель, что я и сделал. Юношеское, радостное настроение. Ничем тогда не омрачённое.
— «Это не любовь» — история с живыми прототипами или фантазия на тему?
— Собирательный образ. Но там всё живое! Все наши тусовки можно было так или иначе суммировать этой песней.
— Лирический герой там немножко нытик. Переживает, но делать ничего особо не хочет…
— Так это очень питерская тема! Наш местный романтик таков. Наша почва! Не уверен, что нынешние молодые люди хранят эти традиции, я же — отъехавший.
— В хорошем смысле!
— Ну да. Географически. (Смеётся.) Тем интереснее реакция на эту песню сегодня. Задумался про нынешнее поколение... Взять моего сына. Он немножко нытик тоже, конечно. Питерская черта, говорю же. (Улыбается.) Черта, свойственная каждому, кто живёт в этом городе и занят творчеством.
— Есть масса кавер-версий на этот трек от тех, кто был молод много позже 1985 года, и тех, кто был тогда же в рок-клубе. Ни одна не вызывает отторжения, даже если поют плохо. Заметили?
— К своему стыду, я музыку не слушаю. Увы, не отслеживал никаких кавер-версий по объективной причине — совершенно нет времени… Но что касается молодёжи как показателя успешности нынешнего «Кино», то, на мой взгляд, всё уже совершенно очевидно. И успешность подтвердят концерты 2021 года. Мне кажется, что там молодёжи будет 3/4 аудитории. И, конечно, эта песня прозвучит в «Севкабеле» в январе 2021 года на записи фильма-концерта (в ноябре группа «Кино» анонсировала краудфандинг-концерт, который станет концертным альбомом. — Прим. ред.).
— Не страшно будет играть в значительной степени в пустоту? Попасть на концерт в январе смогут только 100 счастливчиков, которые вложатся в краудфандинг.
— В пустоту не будет. Это ведь целых 100 человек!
— То есть для стадионной группы нет проблемы вернуться «назад в подвалы»?
— Если в зале больше трёх человек, это уже нормально. А дальше — не так важно. В том же 1985 году самый большой концерт мы играли в ДК Крупской. Там было человек 700. И в рок-клубовский зал, бывало, набивалось 700–800 человек. И играли не так часто. Был в том году ещё концерт в ДК железнодорожников. Ещё был какой-то клуб на бульваре Профсоюзов (Конногвардейский бульвар. — Прим. ред.), то ли «Красный матрос», то ли «Красный пекарь». Там человек 200 было в том году.
— Возвращаемся во времена «Красного пекаря»?
— И не только по количеству людей на концертах. Вообще вокруг страшные времена, согласитесь. И какое счастье, что у нас есть лёгкий романтичный материал «Кино» тех лет, который даёт такое количество позитивной энергии сегодня! Мрачняк уже достал…
Гитарист Юрий Каспарян, участник и соавтор группы «Кино» с 1983 года
— Александр Титов говорит, что альбом «Это не любовь» получился спонтанно. Какая история у этого набора «гимнов молодости»?
— Конечно, эти песни появились не вдруг. Витя планировал альбом. К альбому подбирались песни. Могу сказать, что мы довольно долго его записывали. Но без Саши Титова. Он был сильно занят в «Аквариуме» (Александр Титов — басист «Аквариума» во второй половине 80-х, середине 90-х и с конца «нулевых» до настоящего времени. — Прим. ред.). Когда уже были готовы «болванки», черновики «Это не любовь», Саша пришёл весь такой весёлый и элегантный к Вишне. И всё, что он сыграл, он сыграл за одну сессию. Придумывал всё на ходу. И получилось просто великолепно!
— Вы сказали, что Виктор подбирал песни. То есть это осознанный набор максимально молодёжных, романтичных историй?
— Ну да. Мы и были тогда максимально молодёжными. Песни про любовь. «Весна» там была не самой новой песней. Остальные почти все — свежие.
— Но ведь в 1985 году вам уже было 22, а Виктору 23 года. А по песням — это переживания парней лет семнадцати. Элемент стилизации под юношеское творчество отсутствовал?
— По-моему, всё было ровно так, как было на самом деле. Такими мы и были.
— Но лирический герой песни «Это не любовь» — страдающий!
— Не страдающий, а скорее вожделеющий и относящийся к этому с юмором. (Улыбается.) Это касается песни «Это не любовь». По-моему, герой этой песни — романтичный девственник, знающий, что ему нужно, — судя по припеву. «Весна» — гимн гормональному позитиву. «Уходи» — вообще гениальна! «Уходи, я тебя не люблю» — откровение любовной лирики! Заметьте: если кто и страдает, то не герой. «Рядом со мной» — сварливый модник упрекает подругу и т. д. Единственная серьёзная песня — «Город». В ней герой действительно страдает... От погоды. Вообще альбом замечательный! Тонко выверенный баланс романтизма и цинизма и много-много юмора.
— Уже была в руках та самая белая Yamaha?
— Вроде ещё нет. Не припомню, а фотографий не осталось.
— Почему альбом «Это не любовь» не стал музыкальным событием, как отмечают музыкальные критики. Тем более на фоне следующих альбомов «Кино»?
— Я мерил успех исключительно по себе. Например, альбомами «Начальник Камчатки» и «Ночь» я был не очень доволен. А вот альбом «Это не любовь» мне понравился. Я уже мог беззастенчиво давать его послушать друзьям. Помню это прекрасно. Я очень радовался результату. Делился радостью в компаниях, бегал с этой кассетой…
— Сейчас это вообще не представить. Музыкант сам с кассетой в руках делится тем, что его радует, с теми, кто его радует. Адресно и персонально. Первая бескорыстная версия краудфандинга.
— Так и расходилось, да. В то время по стране была налаженная система продажи бобинных катушек для магнитофонов. Пленок, на которые переписывали музыку. На этой базе потом и возникла музыкальная коммерция. Но в 1985 году в принятых теперь категориях «выстрелить» альбом «Это не любовь» никуда не мог. Просто у нас была компания, которая крутилась около кафе «Сайгон» и Рок-клуба.
— Вы впервые споёте «Это не любовь» живьём для сотни слушателей в «Севкабеле». В самом начале года. В холода. В большом бетонном индустриальном строении. Когда вокруг чума. Акционизм почти!
— Как вы знаете, у нас концертная программа состоит из трёх отделений. Второе как раз посвящено этому периоду. Несколько пьес из «Это не любовь», которые мы с Сашей Титовым играем. Концерт в «Севкабеле» станет маленькой копией большой программы. Треть песен будет из этого периода середины 80-х. Ну а что касается настроения песни… И да, совершенно верно. Мы будем петь эти лёгкие лирические песни вопреки обстоятельствам.
Александр Цой, продюсер КИНО-2020, куратор работы по графическому оформлению клипов группы «Кино» и предстоящих в 2021 году концертов.
— Это второй клип, снятый на «Лендоке». Первым был «Попробуй спеть вместе со мной». Но впервые вы обратились к песням «романтического периода» группы «Кино». «Это не любовь», спустя 35 лет, — как неустаревающий лозунг времени?
— Мы выбирали песни для новой съемки по тому же принципу, что и для видео со студии «Добролет»: одна, где есть и Саша и Игорь, одна, где есть только Саша, и одна, где есть только Игорь. «Это не любовь» — композиция из репертуара Саши Титова. Эта песня нам всем нравится, поэтому мы сделали на нее клип.
— В клипе снова есть графика. На этот раз обыгрываются рисунки Виктора Цоя. Почему именно эти?
— Рисунки подбирали художники, которые работали над видео, исходя из своих личных представлений о прекрасном. Когда я увидел, что они выбрали и что получилось в итоге, — мне все понравилось.
— Получается, что каталог выставки «Кончится лето», которая состоялась в 2020 году в Петербурге, — как огромный буклет к этому видео и будущим клипам?
— Выставка — это отдельный продукт, который не имеет ни ко мне, ни к группе «Кино» никакого отношения.
— Что было самым сложным, а что самым интересным в этой работе лично для тебя?
— Честно говоря, я окружил себя таким количество потрясающих профессионалов и людей с отличным вкусом, что большую часть времени я просто получаю удовольствие от процесса и дивлюсь, как все круто получается. Только успеваю предлагать: давайте вот это сделаем, а вот ещё такое.
— Что говорит твой опыт — спустя десятилетия эта юношеская романтика не утратила свой актуальности? Это всё ещё актуальная песня для тех, кому около двадцати?
— Мне кажется, хорошая музыка отзывается у всех, независимо от возраста. Ну и, по-моему, у нас в этот раз получился моднейший звук.
Ранее группа «Кино» уже представила клипы на песни «Троллейбус», «Музыка волн», «Мама, мы все тяжело больны» и «Попробуй спеть вместе со мной». 3 июля в эфире Первого канала была исполнена песня «В наших глазах».
Музыканты группы «Кино» Георгий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов объявили о реюнионе осенью 2019 года. Концерты изначально были намечены на осень 2020 года, но из-за пандемии коронавируса перенеслись на 2021 год. Концерты в Санкт-Петербурге намечены на 13 и 14 февраля.
В начале 2021 года группа даст краудфандинг-концерт в порту «Севкабель», на который смогут попасть всего 100 зрителей. Запись шоу будет издана петербургским издательством Maschina Records. Тогда же выйдет переиздание последнего альбома «Кино», который известен как «Чёрный альбом».
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»